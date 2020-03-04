Китайский коронавирус 2020
ВОЗ не стала объявлять пандемию, насчитав более 130 стран без заражений COVID-19
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о масштабах распространения инфекции.
Гебрейесус рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в мире на пресс-конференции в Женеве.
«Мы ценим, что люди сейчас обсуждают, является ли ситуация пандемией или нет. Мы следим за развитием ситуации каждый день и анализируем данные. ВОЗ не преминет объявить пандемию COVID-19, если на это будут указывать все свидетельства. Но мы должны рассматривать это в перспективе», — заявил Гебрейесус.
Гендиректор подчеркнул, что около 90% случаев заражения коронавирусом приходятся на Китай.
«Мы знаем, что люди боятся <…> Но более 130 стран еще не обнаружили случаи COVID-19. В некоторых странах зафиксированы первые случаи только вчера», — Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он отметил, что в некоторых странах зафиксированы случаи заражения групп людей, в которых передача вируса состоялась между членами семьи и при близких контактах.
По данным на 4 марта, в 81 стране были зафиксированы случаи COVID-19.