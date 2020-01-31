ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения. Решение было принято 30 января, после третьего по счету экстренного заседания комитета ВОЗ, посвященного коронавирусу.

ВОЗ дала рекомендации Китаю, другим странам и международному сообществу. Китаю рекомендуется:

Принять комплексные меры по информированию населения о развитии вспышки и профилактике заболевания;

Усовершенствовать меры общественного здравоохранения для сдерживания текущей вспышки;

Принять меры к защите медицинских работников от заражения;

Усилить наблюдение и выявление заболевания по всему Китаю;

Делиться полной информацией обо всех заражениях;

Сотрудничать с ВОЗ и партнерами для расследования причин вспышки;

Продолжать мониторинг аэропортов и портов для раннего выявления симптомов заболевания у путешественников.

ВОЗ отмечает, что вирус может распространиться в любой стране, поэтому каждое государство должно быть готово к сдерживанию заболевания, включая активный эпиднадзор, раннее выявление, изоляцию пациентов, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения.

При этом организация не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом. Чрезвычайный комитет будет вновь созван в течение трех месяцев или ранее по усмотрению Тедроса Аданома Гебреисуса, генерального директора ВОЗ.