ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения. Решение было принято 30 января, после третьего по счету экстренного заседания комитета ВОЗ, посвященного коронавирусу.
ВОЗ дала рекомендации Китаю, другим странам и международному сообществу. Китаю рекомендуется:
- Принять комплексные меры по информированию населения о развитии вспышки и профилактике заболевания;
- Усовершенствовать меры общественного здравоохранения для сдерживания текущей вспышки;
- Принять меры к защите медицинских работников от заражения;
- Усилить наблюдение и выявление заболевания по всему Китаю;
- Делиться полной информацией обо всех заражениях;
- Сотрудничать с ВОЗ и партнерами для расследования причин вспышки;
- Продолжать мониторинг аэропортов и портов для раннего выявления симптомов заболевания у путешественников.
ВОЗ отмечает, что вирус может распространиться в любой стране, поэтому каждое государство должно быть готово к сдерживанию заболевания, включая активный эпиднадзор, раннее выявление, изоляцию пациентов, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения.
При этом организация не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом. Чрезвычайный комитет будет вновь созван в течение трех месяцев или ранее по усмотрению Тедроса Аданома Гебреисуса, генерального директора ВОЗ.
We remind the general public to take caution and remain alert to protect themselves 👇🏿#coronavirus #uganda pic.twitter.com/1sCIZNdDRt— WHO Uganda (@WHOUganda) January 31, 2020
Два первых заседания чрезвычайной комиссии ВОЗ прошли 22 и 23 января. Тогда представители организации не стали объявлять чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. На тот момент количество заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом, составляло 580 человек, 18 из которых скончались.
По состоянию на 05:30 (мск) 31 января от заболевания погибли 213 человек. Все смертельные случаи зафиксированы в Китае. Общее число заразившихся — 9 776 человек, из них 187 полностью излечились.
Подробная и актуальная статистика по заболевшим, погибшим и вылеченным от коронавируса доступна на gisanddata.maps.arcgis.com.