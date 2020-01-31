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Китайский коронавирус 2020

ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса

31 января 2020
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Фото: World Health Organization
Болезнь, вызванная 2019-nCoV, продолжает стремительно распространяться.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения. Решение было принято 30 января, после третьего по счету экстренного заседания комитета ВОЗ, посвященного коронавирусу.

ВОЗ дала рекомендации Китаю, другим странам и международному сообществу. Китаю рекомендуется:

  • Принять комплексные меры по информированию населения о развитии вспышки и профилактике заболевания;
  • Усовершенствовать меры общественного здравоохранения для сдерживания текущей вспышки;
  • Принять меры к защите медицинских работников от заражения;
  • Усилить наблюдение и выявление заболевания по всему Китаю;
  • Делиться полной информацией обо всех заражениях;
  • Сотрудничать с ВОЗ и партнерами для расследования причин вспышки;
  • Продолжать мониторинг аэропортов и портов для раннего выявления симптомов заболевания у путешественников.

ВОЗ отмечает, что вирус может распространиться в любой стране, поэтому каждое государство должно быть готово к сдерживанию заболевания, включая активный эпиднадзор, раннее выявление, изоляцию пациентов, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения.

При этом организация не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом. Чрезвычайный комитет будет вновь созван в течение трех месяцев или ранее по усмотрению Тедроса Аданома Гебреисуса, генерального директора ВОЗ.

Два первых заседания чрезвычайной комиссии ВОЗ прошли 22 и 23 января. Тогда представители организации не стали объявлять чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. На тот момент количество заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом, составляло 580 человек, 18 из которых скончались.

По состоянию на 05:30 (мск) 31 января от заболевания погибли 213 человек. Все смертельные случаи зафиксированы в Китае. Общее число заразившихся — 9 776 человек, из них 187 полностью излечились.

Подробная и актуальная статистика по заболевшим, погибшим и вылеченным от коронавируса доступна на gisanddata.maps.arcgis.com.