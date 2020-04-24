Предпоследний уровень опасности в РФ, эффективность БЦЖ и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России подтверждено 5 849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 46,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 60 летальных исходов. Полностью выздоровели 677 человек.

Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (2 957), Московской области (611), Санкт-Петербурге (253), Республике Дагестан (113), Нижегородской области (94), Краснодарском крае (84), Ростовской области (64), Калужской области (61) и Мурманской области (60).

Всего в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.

Более 40% системы здравоохранения Москвы работает над борьбой с коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что все остальные врачи, не задействованные в этой борьбе, «также находятся под постоянным риском столкновения с потенциально больными коронавирусной инфекцией».