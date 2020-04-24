Предпоследний уровень опасности в РФ, эффективность БЦЖ и другие новости о коронавирусе
По данным на 24 апреля, в мире зафиксирован 2 737 841 случай коронавирусной инфекции и 191 165 летальных исходов. Выздоровели 753 066 человек.
Коронавирус в России
За последние сутки в России подтверждено 5 849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 46,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 60 летальных исходов. Полностью выздоровели 677 человек.
Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (2 957), Московской области (611), Санкт-Петербурге (253), Республике Дагестан (113), Нижегородской области (94), Краснодарском крае (84), Ростовской области (64), Калужской области (61) и Мурманской области (60).
Всего в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.
Более 40% системы здравоохранения Москвы работает над борьбой с коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что все остальные врачи, не задействованные в этой борьбе, «также находятся под постоянным риском столкновения с потенциально больными коронавирусной инфекцией».
Специалисты кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Москва) синтезировали первую партию противовирусного препарата длительного действия на основе меди, предназначенного для обработки индивидуальных средств защиты и различных поверхностей.
«При дезинфекционной обработке при влажном воздухе медь на поверхности материала превращается в положительно заряженный ион гидроксида меди, что обеспечивает необходимую защиту обработанных предметов от вирусов и других патогенов», — говорится в сообщении исследователей.
Проведенные на базе лаборатории вуза исследования продемонстрировали, что обработанные медным спиртозолем поверхности сохраняются защищенными более длительное время, чем обработанные обычными спиртами. В настоящее время новый препарат уже применяется в качестве дезинфектора в одной из московских стоматологических клиник.
Девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены Всемирной организацией здравоохранения в перечень перспективных. В их число попали шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», и три вакцины других научно-исследовательских организаций.
Среди разработок центра новосибирских ученых есть препараты на платформе вакцины против вируса Эбола, на основе вирусов кори, гриппа А, везикулярного стоматита, а также субъединичная и мРНК-вакцины.
Согласно актуальному перечню кандидатных вакцин против COVID-19, формируемому ВОЗ, на 23 апреля 2020 года в мире насчитывается 83 препарата, из которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, и 6 проходят клинические исследования на людях.
Коронавирус в мире
МИД Японии рекомендовало подданным воздержаться от любых поездок в Россию и 13 других государств в связи с распространением коронавируса. Поездкам в эти страны присвоен третий, предпоследний уровень опасности. Наряду с Россией в список внесены Украина и Белоруссия, а также ряд ближневосточных стран, в том числе ОАЭ и Саудовская Аравия.
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что иностранцам, которые были в одном из 14 государств в течение двух недель до прибытия в Японию, будет отказано во въезде в страну.
Врачи в Японии предупреждают, что медицинская система страны может развалиться на фоне волны новых случаев коронавируса. Две медицинские ассоциации заявили, что отделения неотложной помощи не могут лечить некоторых пациентов с серьезными заболеваниями из-за дополнительной нагрузки, вызванной вирусом.
Япония находится на 24-м месте в мире по количеству выявленных случаев COVID-19 с 12 368 заразившимися.
Doctors in Japan warn the country's medical system could collapse amid a wave of new coronavirus cases https://t.co/lqX16S0Iil— BBC News (World) (@BBCWorld) April 18, 2020
На первом месте по количеству заболевших коронавирусной инфекцией в мире с большим отрывом остается США. По данным на 24 апреля в Соединенных Штатах выявлено 886 709 случая COVID-19 и 50 243 летальных исхода.
Палата представителей Конгресса США проголосовала за пакет антикризисных мер, направленных на поддержку экономики страны в период пандемии. На это будет выделено $484 000 000 000. Средства пойдут на поддержку малого бизнеса, который столкнулся с кризисом из-за коронавируса: 320 миллиардов долларов предполагается потратить на программу льготного кредитования для предпринимателей. Благодаря этому многие из них смогут выплатить зарплаты своим сотрудникам.
Еще 75 миллиардов долларов будут направлены на финансирование больниц, которым необходимы дополнительные медикаменты и оборудование для лечения пациентов с коронавирусом. На систему тестирования на COVID-19 выделили 25 миллиардов.
The US House of Representatives approved a $484 billion coronavirus relief bill, providing financial support to small businesses and hospitals, aggregating the total expenditure response to the crisis to a whopping $3 trillion. #COVID19 #Covid_19 #USA #reliefpackage pic.twitter.com/DeNLDXgOmi— The Diplomatist Magazine (@The_Diplomatist) April 24, 2020
Пилот авиакомпании Qantas, 53-летний австралиец Майкл Крю заразился коронавирусом, провел больше месяца на карантине, но так и не смог вылечиться. Мужчина сдал положительный тест после того, как вернулся в Перт из Лондона. Сначала у него появилась головная боль и кашель, а позже температура подскочила до 39 °C.
Пилот считает, что заразился коронавирусом в Лондоне. По его словам, перед вылетом на родину он зашел в магазин за продуктами.
Получив результаты анализа, мужчина изолировался у себя дома, однако спустя примерно месяц снова получил положительный результат анализа на коронавирус. По словам австралийца, болезнь нанесла существенный вред его здоровью и стала испытанием для организма.
«Я полагаю, что нет никаких медицинских средств, которые на самом деле могут вам помочь. Дело только в том, насколько силен ваш организм», — говорит Крю.
Исследования о коронавирусе
Экономист из Гарвардского университета (США) Масао Фукуи и его коллеги проследили за тем, как коронавирусная инфекция развивалась у пациентов разных возрастных групп в странах, где проводили вакцинацию БЦЖ (противотуберкулёзный препарат). Результаты заставили их усомниться в том, что эта вакцина может снизить вероятность заражения коронавирусом нового типа.
«Важно понимать, что речь идет только о том, уменьшает ли БЦЖ вероятность заражения коронавирусом нового типа. Мы не исключаем того, что вакцина может понижать вероятность гибели человека от коронавирусной инфекции или шансы на появление тяжелых форм этой болезни. Окончательные ответы на эти вопросы будут получены в ходе клинических испытаний», — говорится в исследовании.
Вакцину БЦЖ в 1921 году разработали французские бактериологи Альбер Кальмет и Камиль Герен. Она до сих пор остается главным средством борьбы с туберкулезом. Однако при этом многие ученые сомневаются в том, что БЦЖ эффективна, особенно для вакцинирования взрослых. Поэтому, в отличие от России и других стран бывшего социалистического лагеря, вакцинирование БЦЖ в США и некоторых странах Европы в массовом порядке не проводили.
В конце марта и начале апреля медики начали интересоваться, защищает ли БЦЖ от коронавирусной инфекции. В последующие несколько недель эпидемиологи и биологи нашли несколько аргументов как в пользу, так и против этой теории.
There is no evidence that the Bacille Calmette-Guérin vaccine (BCG) protects people against infection with #COVID19. Two clinical trials addressing this question are underway & WHO will evaluate the evidence when it is available. https://t.co/gWmsDKxFID— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 13, 2020
Специалисты Высшей школы экономики предупредили о риске неконтролируемого распространения коронавирусной инфекции через птиц, насекомых, диких и домашних животных. Ученые полагают, что властям стоит учитывать эту угрозу и как минимум разработать систему мониторинга такой опасности. Об угрозе распространения коронавируса при миграции птиц и зверей говорится в обращениях к властям, подписанных проректором НИУ ВШЭ Андреем Жулиным.
«Пандемия, очевидно, не первая и не последняя, поэтому необходим системный и долгосрочный подход к проблеме. В настоящий же момент, отсутствие экспертного мнения о возможностях распространения вируса животными и социальная напряженность граждан поднимают в топ новостей околонаучные сообщения об опасности домашних животных», — отмечает Борис Моргунов, директор Института экологии НИУ ВШЭ.
Специалисты-вирусологи считают, что заражение коронавирусом от перелетных и городских птиц, в том числе голубей, невозможно, несмотря на то что птицы часто бывают носителями их собственного коронавируса.
Группа из семи фармацевтов, экспертов в области общественного здравоохранения и врачей отделений интенсивной терапии в США, просит штаты, в которых все еще применяется смертная казнь, передать в больницы любые запасы имеющихся у них лекарств для приготовления смертельных инъекций.
Часть этих лекарств требуется тяжелобольным пациентам с COVID-19, которые находятся под аппаратами ИВЛ. Многие препараты, используемые для успокоения, обездвиживания и обезболивания людей, лежащих под аппаратами ИВЛ, входят в состав смертельных инъекций, используемых штатами для казни заключенных. Спрос на эти виды лекарств вырос в марте на 73%.
Среди препаратов, которые требуются врачам для пациентов в отделениях интенсивной терапии, — седативный препарат мидазолам, бромид векурония (миорелаксант) и опиоидный фентанил, применяемый для обезболивания.
Смертная казнь все еще предусмотрена в 25 штатах.
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