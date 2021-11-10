ВОЗ предупредила о возможной нехватке шприцев в 2022 году

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в 2022 году может возникнуть нехватка до двух миллиардов шприцев, что может помешать усилиям по вакцинации во всем мире, если производство этих медицинских изделий не возрастет.

Лиза Хедман, старший советник ВОЗ по доступу к лекарствам и товарам медицинского назначения, заявила, что по мере увеличения поставок доз вакцины от коронавирусной инфекции поставки шприцев должны идти в ногу со временем.