ВОЗ предупредила о возможной нехватке шприцев в 2022 году

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в 2022 году может возникнуть нехватка до двух миллиардов шприцев, что может помешать усилиям по вакцинации во всем мире, если производство этих медицинских изделий не возрастет.
Лиза Хедман, старший советник ВОЗ по доступу к лекарствам и товарам медицинского назначения, заявила, что по мере увеличения поставок доз вакцины от коронавирусной инфекции поставки шприцев должны идти в ногу со временем.
По данным ВОЗ, во всем мире было введено более 7,25 миллиарда доз вакцины против COVID-19. Это почти вдвое больше, чем количество плановых прививок в год.
Еще одним серьезным последствием дефицита шприцев может стать сбой плановых детских прививок и небезопасная практика повторного использования шприцев и игл, замечает Хедман.
Она призвала страны заблаговременно озаботиться этим вопросом, чтобы избежать дефицита и панических закупок медицинских изделий населением.