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Коронавирус 2020

ВОЗ предупредила о возможной нехватке шприцев в 2022 году

National Geographic Россия
10 ноября 2021
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Фото: maxipixel.net
Во Всемирной организации здравоохранения опасаются, что это может сказаться на планах по вакцинации населения.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в 2022 году может возникнуть нехватка до двух миллиардов шприцев, что может помешать усилиям по вакцинации во всем мире, если производство этих медицинских изделий не возрастет.

Лиза Хедман, старший советник ВОЗ по доступу к лекарствам и товарам медицинского назначения, заявила, что по мере увеличения поставок доз вакцины от коронавирусной инфекции поставки шприцев должны идти в ногу со временем.

«Мы выражаем реальную обеспокоенность тем, что у нас может быть нехватка шприцев, что приведет к серьезным проблемам, таким как замедление усилий по вакцинации. В зависимости от того, как будет развиваться вакцинация, дефицит может составить от одного до двух миллиардов шприцев», — Лиза Хедман.

По данным ВОЗ, во всем мире было введено более 7,25 миллиарда доз вакцины против COVID-19. Это почти вдвое больше, чем количество плановых прививок в год.

Еще одним серьезным последствием дефицита шприцев может стать сбой плановых детских прививок и небезопасная практика повторного использования шприцев и игл, замечает Хедман.

Она призвала страны заблаговременно озаботиться этим вопросом, чтобы избежать дефицита и панических закупок медицинских изделий населением.

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