На выращенных мини-органах показали воздействие коронавируса на организм

Но исследования SARS-CoV-2 в органоидах имеют ограничения, потому что они не отражают перекрестные взаимодействия между органами, а это означает, что результаты их работы должны быть подтверждены на животных моделях и в клинических исследованиях, отмечает Барт Хаагманс, вирусолог в Erasmus MC в Роттердаме.

Кадзуо Такаяма, биолог стволовых клеток в Университете Киото, и его коллеги разработали органоиды бронхов с четырьмя различными типами клеток, сделанных из замороженных клеток из наружного слоя бронхов или эпителия. Когда органоиды были заражены SARS-CoV-2, ученые обнаружили, что вирус в основном нацелен на стволовые клетки, которые пополняют клетки эпителия, известные как базальные клетки. При этом, вирус с трудом проникает в защитные секреторные клетки.

Из верхних дыхательных путей вирус может проникать в легкие и вызывать дыхательную недостаточность, серьезное осложнение COVID-19. Используя мини-легкие, Шуйбин Чен, биолог стволовых клеток в Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке, показал, что некоторые клетки умирают после заражения и, что вирус вызывает выработку белков, известных как хемокины и цитокины, которые могут вызвать массивный иммунный ответ. Многие люди с тяжелой формой COVID-19 испытывают иммунную реакцию, известную как цитокиновый шторм, который может привести к летальному исходу.

Однако Чен отмечает, что пока остается загадкой, как именно погибают клетки легких — от повреждения, вызванного вирусом, самоиндуцированного разрушения, или из-за сожжения иммунными клетками.