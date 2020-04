Впервые за 30 лет Гималаи стали видны из индийского города Джаландхар

И в этом снова замешан коронавирус.

Индия печально известна высочайшим уровнем загрязнения воздуха. Согласно данным Greenpeace и AirVisual от сентября 2019 года, 22 из 30 самых загрязненных городов мира находятся в этой стране. Однако теперь уровень загрязнения резко снизился на фоне карантина, объявленного в Индии 23 марта. Как сообщает индийский Центральный совет по загрязнению, уже после первых трех дней блокировки средний индекс качества воздуха (AQI) в стране улучшился до показателя 75 по сравнению со 115 до карантина. Эта цифра говорит об умеренном загрязнении, хотя и не дотягивает до безопасного уровня AQI ниже 50. Еще одним следствием улучшения качества воздуха стало то, что Гималаи теперь снова стали видны из населенных пунктов Индии. Этой новостью поделились жители города Джаландхар, расположенного в более чем 200 километрах от высочайшей горной системы планеты.

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth 🌍.. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 3, 2020

По словам очевидцев, такого не случалось ни разу за последние три десятка лет.

Himalayas visible from Jalandhar for the first time



Nature Reloaded pic.twitter.com/z07owheLjC — B S Bedi (@Road2India) April 3, 2020

The Himalayas are visible over 125 miles away in Jalandhar district of Punjab for the first time in 30 years.



Pollution in India improved by 33% amid the 21-day Covid-19 lockdown since 22 March, which means fewer cars on roads and many businesses suspending operations pic.twitter.com/CgZMuwRUOa — BFM News (@NewsBFM) April 9, 2020