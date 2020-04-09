Впервые за 30 лет Гималаи стали видны из индийского города Джаландхар

Индия печально известна высочайшим уровнем загрязнения воздуха. Согласно данным Greenpeace и AirVisual от сентября 2019 года, 22 из 30 самых загрязненных городов мира находятся в этой стране. Однако теперь уровень загрязнения резко снизился на фоне карантина, объявленного в Индии 23 марта.

Как сообщает индийский Центральный совет по загрязнению, уже после первых трех дней блокировки средний индекс качества воздуха (AQI) в стране улучшился до показателя 75 по сравнению со 115 до карантина. Эта цифра говорит об умеренном загрязнении, хотя и не дотягивает до безопасного уровня AQI ниже 50.

Еще одним следствием улучшения качества воздуха стало то, что Гималаи теперь снова стали видны из населенных пунктов Индии. Этой новостью поделились жители города Джаландхар, расположенного в более чем 200 километрах от высочайшей горной системы планеты.