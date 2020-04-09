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Китайский коронавирус 2020

Впервые за 30 лет Гималаи стали видны из индийского города Джаландхар

National Geographic Россия
09 апреля 2020
Дхауладар
Фото: deeltijdgod / flickr.com
И в этом снова замешан коронавирус.

Индия печально известна высочайшим уровнем загрязнения воздуха. Согласно данным Greenpeace и AirVisual от сентября 2019 года, 22 из 30 самых загрязненных городов мира находятся в этой стране. Однако теперь уровень загрязнения резко снизился на фоне карантина, объявленного в Индии 23 марта.

Как сообщает индийский Центральный совет по загрязнению, уже после первых трех дней блокировки средний индекс качества воздуха (AQI) в стране улучшился до показателя 75 по сравнению со 115 до карантина. Эта цифра говорит об умеренном загрязнении, хотя и не дотягивает до безопасного уровня AQI ниже 50.

Еще одним следствием улучшения качества воздуха стало то, что Гималаи теперь снова стали видны из населенных пунктов Индии. Этой новостью поделились жители города Джаландхар, расположенного в более чем 200 километрах от высочайшей горной системы планеты.

По словам очевидцев, такого не случалось ни разу за последние три десятка лет.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 марта объявил общенациональный карантин на 21 день, до 14 апреля. Власти призвали жителей страны не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог. 

Читайте о том, как животные заполонили индийские улицы, опустевшие во время карантина.

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