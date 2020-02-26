Врачи подтвердили возможность бессимптомной передачи коронавируса

Китайские медики сообщили о подтвержденном случае бессимптомной передачи коронавируса SARS-CoV-2. 20-летняя жительница Уханя передала инфекцию пяти родственникам, при этом у нее самой признаки заболевания так и не проявились.
Девушка 10 января отправилась к родственникам в город Аньян. Три дня спустя она вместе с пятью членами семьи отправилась в больницу, чтобы навестить знакомого, который не был заражен коронавирусом. 17 января у одного из членов семьи женщины появилась лихорадка и боль в горле. На следующей неделе респираторные симптомы проявились у четырех других родственников. Все они были госпитализированы в Пятую народную больницу Аньяна.
У всех госпитализированных членов семьи был обнаружен коронавирус. Единственным человеком из Уханя, с которым они общались, была 20-летняя родственница. Быстрый тест показал отсутствие SARS-CoV-2 у девушки, компьютерная томография тоже была нормальной, но через день анализ крови показал наличие коронавируса. К 11 февраля у девушки все еще не было повышенной температуры, кашля, боли в горле и нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, которое также является симптомом COVID-19.
From Bus Insider - Chinese researchers just confirmed that patients can transmit the coronavirus without showing symptoms. A woman passed it to 5 relatives. https://t.co/xbidDuIbrY pic.twitter.com/eQbFsG8xt5— AISS Training (@AISSTraining) February 22, 2020
Врачи пришли к выводу, что инкубационный период болезни у девушки составил 19 дней. Ранее китайские медики сообщали, что инкубационный период COVID-19, составляет 14 дней, но недавние исследования показали, что он может достигать 24 дней.
В отчете Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний проанализированы записи всех зарегистрированных в Китае случаев коронавируса с 8 декабря по 11 февраля и установлено, что у 1,2% пациентов симптомы отсутствуют. Гораздо большая доля таких случаев была обнаружена на круизном лайнере Diamond Princess, где 380 из 691 заразившихся не проявили никаких симптомов. В отчете отмечается, что выявленная особенность коронавируса может значительно усложнить усилия медиков по сдерживанию эпидемии COVID-19.
Ранее стало известно о 195 случаях повторного заражения коронавирусом у жителей Уханя.
На этой неделе Таиланд и Вьетнам объявили о потере около 60 процентов иностранных туристов из-за эпидемии. Около трети въездного потока в этих странах составляли граждане Китая, которым теперь запрещено выезжать за границу.
25 февраля мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса, хотя в городе не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.
По последним данным, общее количество заразившихся коронавирусом составляет 81 005 человек, из которых 2 763 скончались, а 30 203 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. Помимо Китая, случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в 41 стране.