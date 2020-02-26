Врачи подтвердили возможность бессимптомной передачи коронавируса

Китайские медики сообщили о подтвержденном случае бессимптомной передачи коронавируса SARS-CoV-2. 20-летняя жительница Уханя передала инфекцию пяти родственникам, при этом у нее самой признаки заболевания так и не проявились.

Девушка 10 января отправилась к родственникам в город Аньян. Три дня спустя она вместе с пятью членами семьи отправилась в больницу, чтобы навестить знакомого, который не был заражен коронавирусом. 17 января у одного из членов семьи женщины появилась лихорадка и боль в горле. На следующей неделе респираторные симптомы проявились у четырех других родственников. Все они были госпитализированы в Пятую народную больницу Аньяна.

У всех госпитализированных членов семьи был обнаружен коронавирус. Единственным человеком из Уханя, с которым они общались, была 20-летняя родственница. Быстрый тест показал отсутствие SARS-CoV-2 у девушки, компьютерная томография тоже была нормальной, но через день анализ крови показал наличие коронавируса. К 11 февраля у девушки все еще не было повышенной температуры, кашля, боли в горле и нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, которое также является симптомом COVID-19.