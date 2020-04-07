Захоронения в парках, тестирование лекарства от COVID-19 в РФ и другие новости о коронавирусе
По состоянию на 7 апреля в мире выявлен 1 350 991 случай коронавирусной инфекции; зафиксировано 74 825 летальных исходов, 286 664 человека выздоровели.
За последние сутки в России подтверждены 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах; зафиксировано 11 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Республике Карачаево-Черкесия. Полностью выздоровели 88 человек.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.
Число жертв коронавируса в США превысило десять тысяч человек. Влиятельный член законодательного собрания города Нью-Йорк Марк Левин не исключил, что жертв коронавируса придется временно хоронить в городских парках. Он уточнил, что речь пока идет о возможной ситуации, к которой должен быть готов город. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подтвердил возможность временных захоронений, но отказался обсуждать городские парки.
В это же время во многих других странах сообщают об улучшении ситуации с коронавирусом. Министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе заявил, что властям удалось взять под контроль вспышку коронавируса и снизить заражаемость. По словам министра, показатель передачи коронавируса от зараженного лица здоровому человеку в стране сократился. До введения ограничительных мер в Норвегии в среднем один человек заражал 2,5 человека, к настоящему моменту этот показатель снизился до 0,7.
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен объявила, что детские сады и начальные школы в стране могут возобновить работу 15 апреля. По ее словам, эти учреждения будут открыты, если статистика по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Дании в ближайшие дни останется стабильной.
Впервые с января в Китае за сутки не было выявлено ни одного летального исхода от коронавирусной инфекции. В Китае сейчас зафиксировано 983 ввозных случая COVID-19, все еще болеют 698 человек, 21 находится в тяжелом состоянии, 285 человек выздоровели, сообщает госкомитет здравоохранения КНР.
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, в понедельник перевели в отделение интенсивной терапии. По данным The Guardian, премьер-министр в сознании, его перевели в другое отделение в качестве меры предосторожности. Джонсон попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба исполнять его обязанности в случае необходимости.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус разъяснил ситуацию с использованием медицинских масок во время пандемии, вокруг которой сейчас идут споры по всему миру.
По его словам, это необходимо, чтобы защитить врачей от заражения. Однако запасов масок мало.
«Мы опасаемся, что использование масок среди обычного населения может усугубить нехватку специализированных масок для людей, которые в них нуждаются больше всего. В ряде мест эта нехватка ставит под угрозу жизни врачей. ВОЗ продолжает рекомендовать использование медицинских масок, респираторов и других защитных средств медицинскими работниками. Для населения мы рекомендуем использование медицинских масок зараженными и теми, кто за ними ухаживает на дому», — добавил гендиректор ВОЗ.
В России разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Лечение основано на применении «Даларгина». Этот препарат зарегистрирован в России как лекарство для заживления трофических язв и защиты тканей и органов — легких, печени, поджелудочной железы.
Для проверки его эффективности как способа борьбы с коронавирусной пневмонией исследователи создали модель фатального острого респираторного дистресс-синдрома на животных. В течение 72 часов эксперимента все животные погибали от отека легких и альвеолита. Использование «Даларгина» повысило выживаемость от 70% до 100% в зависимости от схемы введения препарата.
Мировое сообщество на фоне ситуации с коронавирусом ощущает острую нехватку медицинских сестер, дефицит сестринского персонала во всем мире составляет по меньшей мере 5,9 миллиона кадров, сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения.
Наиболее остро проблема нехватки медсестер стоит в Африке, Юго-Восточной Азии и Регионе ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, а также в ряде стран Латинской Америки. Согласно докладу, для предотвращения глобального дефицита кадров странам, сталкивающимся с этой проблемой, необходимо увеличить количество выпускающихся медицинских сестер в среднем на 8% в год. Затраты на это составят примерно 10 долларов на душу населения в год.
Ученые рассказали об общих чертах пациентов, которые умерли от коронавируса. Для исследования использовались данные заболевших, которые поступали в больницу Ханан и госпиталь Ухань в период с 9 января по 15 февраля. Ранее мы уже писали о главных симптомах коронавируса.
Средний возраст погибших составлял 65,8 года, и большинство (72,9% всех умерших) из них оказались мужчинами. Гипертония, диабет и ишемическая болезнь сердца были наиболее распространенными сопутствующими хроническими заболеваниями.
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