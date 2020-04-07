Захоронения в парках, тестирование лекарства от COVID-19 в РФ и другие новости о коронавирусе

В это же время во многих других странах сообщают об улучшении ситуации с коронавирусом. Министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе заявил, что властям удалось взять под контроль вспышку коронавируса и снизить заражаемость. По словам министра, показатель передачи коронавируса от зараженного лица здоровому человеку в стране сократился. До введения ограничительных мер в Норвегии в среднем один человек заражал 2,5 человека, к настоящему моменту этот показатель снизился до 0,7.

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен объявила, что детские сады и начальные школы в стране могут возобновить работу 15 апреля. По ее словам, эти учреждения будут открыты, если статистика по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Дании в ближайшие дни останется стабильной.

Впервые с января в Китае за сутки не было выявлено ни одного летального исхода от коронавирусной инфекции. В Китае сейчас зафиксировано 983 ввозных случая COVID-19, все еще болеют 698 человек, 21 находится в тяжелом состоянии, 285 человек выздоровели, сообщает госкомитет здравоохранения КНР.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, в понедельник перевели в отделение интенсивной терапии. По данным The Guardian, премьер-министр в сознании, его перевели в другое отделение в качестве меры предосторожности. Джонсон попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба исполнять его обязанности в случае необходимости.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус разъяснил ситуацию с использованием медицинских масок во время пандемии, вокруг которой сейчас идут споры по всему миру.