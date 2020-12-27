Япония закрыла границы из-за британского штамма коронавируса

Временный запрет на въезд в Японию граждан всех стран мира, за исключением самих японцев и иностранцев с долгосрочными визами, вступит в силу 28 декабря 2020 года и продлится минимум до конца января 2021 года.

Правительство Японии приняло такое решение в связи с выявлением на территории страны британского штамма коронавируса, который, предположительно, на 70% заразнее ранее известных штаммов. 26 декабря стало известно о пяти заболевших — все они прибыли в Японию из Великобритании.

Авиасообщение между Россией и Японией было возобновлено 1 ноября 2020 года. Рейсы осуществляли «Аэрофлот» и JAL.