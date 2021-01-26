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Коронавирус 2020

Зачем кошкам и собакам собственная вакцина от COVID-19

Анастасия Крутикова
26 января 2021
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Фото: Bryan.Wu / Flickr
Ученые отмечают, что разработка такой вакцины может понадобиться в будущем.

По мнению группы исследователей, кошкам и собакам в конечном итоге могут потребоваться собственные вакцины против COVID-19, чтобы предотвратить дальнейшее развитие коронавируса и его распространение на людей.

SARS-CoV-2 – вирус, вызывающий COVID-19 – как известно, способен заражать не только людей, но и многих животных. Это собаки, кошки, норки, также были отмечены случаи заражения тигров и горилл. Однако в настоящее время ученые не считают животных опасными переносчиками вируса и, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщения о COVID-19 у домашних животных редки.

Тем не менее, авторы новой статьи, опубликованной 25 января в журнале Virulence, утверждают, что эти животные могут представлять опасность для людей в будущем в роли «резервуаров» вируса, потому что существует вероятность того, что вирус у домашних питомцев эволюционирует и вновь перейдет людям.

«Риск заключается в том, что пока существуют такие «резервуары», вирус начинает передаваться ... от животного к животному, а затем начинает развиваться специфические для животных штаммы», – Кевин Тайлер, главный редактор журнала Virulence and co.

Затем новые штаммы могут «проникнуть обратно в человеческую популяцию, и в конечном итоге вы получите новый вирус, который снова и снова вызывает все эти последствия». Таким образом, отмечается в статье, «не исключено, что вакцинация некоторых видов домашних животных также может быть необходима для сдерживания распространения инфекции». 

Однако авторы не призывают вакцинировать собак и кошек от COVID-19 прямо сейчас; они лишь предлагают эту идею как потенциальное решение проблемы в будущем.

«Важно подчеркнуть, что в настоящее время мы не наблюдаем дальнейшей передачи инфекции у кошек (или собак), и владельцам нет необходимости рассматривать вакцинацию [своих домашних животных] прямо сейчас. Но мы должны быть готовы к этой возможности в определенный момент», – отметил Кевин Тайлер порталу LiveScience.

Действительно, Министерство сельского хозяйства США (USDA) в настоящее время не выдает разрешения на лицензии на вакцины против COVID-19 для домашних животных, потому что сейчас «имеющиеся данные не говорят о том, что такая вакцина будет полезна», как пишут ученые в журнале Science. «Компании по-прежнему могут проводить исследования и разработки в отношении этих вакцин… но без лицензии они не могут продавать или распространять их», – комментирует Science представитель Министерства сельского хозяйства США Джоэл Хайден.

А вот вакцины против COVID-19 для норок, которые в больших количествах подхватили «китайский» коронавирус на норковых фермах и в некоторых случаях даже передали инфекцию людям, – это совсем другое дело. Министерство сельского хозяйства США принимает заявки на лицензию на вакцины против COVID для норок, а исследователи в США и России в настоящее время разрабатывают вакцины для норок, сообщает The New York Times.

Норка
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В общем и целом, новая статья по-прежнему призывает к соблюдению строгих мер по охране здоровья и безопасности, чтобы замедлить распространение и развитие новых вариантов SARS-CoV-2.

«Продолжение усилий общественного здравоохранения по поощрению вакцинации, а также постоянное использование надлежащих средств индивидуальной защиты, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции, имеют первостепенное значение», – заявляют ученые.

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