Зачем кошкам и собакам собственная вакцина от COVID-19

Затем новые штаммы могут «проникнуть обратно в человеческую популяцию, и в конечном итоге вы получите новый вирус, который снова и снова вызывает все эти последствия». Таким образом, отмечается в статье, «не исключено, что вакцинация некоторых видов домашних животных также может быть необходима для сдерживания распространения инфекции».

Однако авторы не призывают вакцинировать собак и кошек от COVID-19 прямо сейчас; они лишь предлагают эту идею как потенциальное решение проблемы в будущем.

«Важно подчеркнуть, что в настоящее время мы не наблюдаем дальнейшей передачи инфекции у кошек (или собак), и владельцам нет необходимости рассматривать вакцинацию [своих домашних животных] прямо сейчас. Но мы должны быть готовы к этой возможности в определенный момент», – отметил Кевин Тайлер порталу LiveScience.

Действительно, Министерство сельского хозяйства США (USDA) в настоящее время не выдает разрешения на лицензии на вакцины против COVID-19 для домашних животных, потому что сейчас «имеющиеся данные не говорят о том, что такая вакцина будет полезна», как пишут ученые в журнале Science. «Компании по-прежнему могут проводить исследования и разработки в отношении этих вакцин… но без лицензии они не могут продавать или распространять их», – комментирует Science представитель Министерства сельского хозяйства США Джоэл Хайден.

А вот вакцины против COVID-19 для норок, которые в больших количествах подхватили «китайский» коронавирус на норковых фермах и в некоторых случаях даже передали инфекцию людям, – это совсем другое дело. Министерство сельского хозяйства США принимает заявки на лицензию на вакцины против COVID для норок, а исследователи в США и России в настоящее время разрабатывают вакцины для норок, сообщает The New York Times.