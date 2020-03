Закрытая граница США и прогноз Меркель: реакция мира на объявление пандемии коронавируса

В большинстве стран ужесточают меры безопасности.

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что коронавирусом может заразиться 70% населения Германии — около 56 миллионов человек. Этот мрачный прогноз Меркель сделала в среду, во время пресс-конференции с министром здравоохранения Йенсом Шпаном. Она также добавила, что в связи с пандемией не исключает отмены правила «черного нуля», не позволяющего стране брать в долг и иметь дефицит бюджета. Президент США Дональд Трамп объявил о запрете на въезд в США из Европы на 30 дней. Исключение сделано только для Великобритании и американцев, которые возвращаются из стран Шенгенской зоны. Запрет будет касаться граждан, посещавших Шенгенскую зону за последние 14 дней перед прибытием в США. В свою очередь, Госдепартамент США призвал американцев пересмотреть свои планы по поездкам за границу. Ведомство предостерегает путешественников от возможности попадания в карантин после пересечения границы. Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте объявил о решении приостановить работу на всей территории страны всех торговых точек, кроме аптек и продуктовых магазинов. По словам премьера, приостанавливается работа всех кафе, баров, ресторанов, салонов красоты, парикмахерских. Итальянская промышленность и производители сельхозпродукции продолжат работу при условии, что компании примут меры по защите сотрудников от коронавируса. В Испании закрыты все школы, детские сады, университеты, музеи, библиотеки, театры и культурные центры. Число заразившихся коронавирусом там превысило 2 тысячи человек. Среди населения началась паника: с прилавков магазинов сметаются туалетная бумага и предметы первой необходимости — ранее в Гонконге даже было вообруженное ограбление, при котором похитили 600 рулонов туалетной бумаги.

🇪🇸 The situation, yesterday in the Spanish capital of #Madrid



Fresh vegetables and Toilets paper almost sold out do to fear of the #coronavirus in #Spain. pic.twitter.com/IDRiNpMSOQ — ISCResearch (@ISCResearch) March 11, 2020

Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля. В Анкаре выразили опасения, что, учитывая ситуацию в Европе, высок риск широкого распространения заболевания в стране 11 марта в Турции был выявлен первый заболевший COVID-2019. Местный житель заразился во время поездки в Европу.

BREAKING — Turkey registers first Coronavirus case, a Turkish citizen who have received the virus over Europe.



Male patient’s family members are quarantined.



— Turkish Health Minister pic.twitter.com/EqxCjbSIKh — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 10, 2020

Туроператоры сообщили о практически полной остановке продаж туров в Россию. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), уже аннулировано бронирований на полмиллиарда рублей. Речь идет об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов. В Ассоциации подчеркнули, что коронавирус может стать самым серьезным ударом по российской туротрасли за последние 20 лет, и она остро нуждается в господдержке. Американские круизные компании перестанут пускать на лайнеры пассажиров старше 70 лет из-за высокой опасности коронавирусной инфекции для их здоровья. Аналогичный запрет касается людей с хроническими заболеваниями. Такие пассажиры смогут отправиться в круиз только если предоставят письменное разрешение от своего врача. Индия с 13 марта приостановит действие виз для всех иностранных туристов. Мера будет действовать минимум до 15 апреля. Это не относится к дипломатическим и рабочим визам, а также визам сотрудников ООН и международных организаций. В ночь на четверг стало известно, что коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Недавно они побывали в Астралии на съемках фильма режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Actor Tom Hanks says he and his wife, actress Rita Wilson, have been diagnosed with coronavirus. https://t.co/2dC6diwgF4 — CNN (@CNN) March 12, 2020