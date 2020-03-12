Закрытая граница США и прогноз Меркель: реакция мира на объявление пандемии коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что коронавирусом может заразиться 70% населения Германии — около 56 миллионов человек. Этот мрачный прогноз Меркель сделала в среду, во время пресс-конференции с министром здравоохранения Йенсом Шпаном. Она также добавила, что в связи с пандемией не исключает отмены правила «черного нуля», не позволяющего стране брать в долг и иметь дефицит бюджета.

Президент США Дональд Трамп объявил о запрете на въезд в США из Европы на 30 дней. Исключение сделано только для Великобритании и американцев, которые возвращаются из стран Шенгенской зоны. Запрет будет касаться граждан, посещавших Шенгенскую зону за последние 14 дней перед прибытием в США. В свою очередь, Госдепартамент США призвал американцев пересмотреть свои планы по поездкам за границу. Ведомство предостерегает путешественников от возможности попадания в карантин после пересечения границы.

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте объявил о решении приостановить работу на всей территории страны всех торговых точек, кроме аптек и продуктовых магазинов. По словам премьера, приостанавливается работа всех кафе, баров, ресторанов, салонов красоты, парикмахерских. Итальянская промышленность и производители сельхозпродукции продолжат работу при условии, что компании примут меры по защите сотрудников от коронавируса.

В Испании закрыты все школы, детские сады, университеты, музеи, библиотеки, театры и культурные центры. Число заразившихся коронавирусом там превысило 2 тысячи человек. Среди населения началась паника: с прилавков магазинов сметаются туалетная бумага и предметы первой необходимости — ранее в Гонконге даже было вообруженное ограбление, при котором похитили 600 рулонов туалетной бумаги.