Закрытие кладбищ в Москве, безопасная социальная дистанция и другие новости о коронавирусе

В преддверии православной Пасхи мэрия Москвы приняла решение закрыть городские кладбища на период самоизоляции. Сергей Собянин отметил, что на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу многие москвичи стараются побывать на кладбищах — навестить могилы родных и близких. В обычные годы за эти четыре дня на кладбища приезжает около миллиона человек.

По его словам, риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и власти не могут подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ.

До окончания режима повышенной готовности кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что более 25 тысяч россиян, находящихся в данный момент за границей, пожелали вернуться на родину. По словам представительницы ведомства Марии Захаровой, граждане РФ уже подали соответствующие заявления в консульства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что при необходимости российское правительство выделит дополнительные средства для организации вывоза россиян из-за границы и помощи тем, кто ожидает вывозных рейсов за рубежом.