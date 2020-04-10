Закрытие кладбищ в Москве, безопасная социальная дистанция и другие новости о коронавирусе
По данным на 10 апреля, в мире выявлено 1 609 947 случаев коронавирусной инфекции, 95 805 человек скончались, 358 518 — выздоровели.
Коронавирус в России
За последние сутки в РФ подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва. За сутки полностью выздоровели 97 человек.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин поделился мрачным прогнозом относительно развития ситуации в стране.
В преддверии православной Пасхи мэрия Москвы приняла решение закрыть городские кладбища на период самоизоляции. Сергей Собянин отметил, что на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу многие москвичи стараются побывать на кладбищах — навестить могилы родных и близких. В обычные годы за эти четыре дня на кладбища приезжает около миллиона человек.
По его словам, риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и власти не могут подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ.
До окончания режима повышенной готовности кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших.
В Министерстве иностранных дел сообщили, что более 25 тысяч россиян, находящихся в данный момент за границей, пожелали вернуться на родину. По словам представительницы ведомства Марии Захаровой, граждане РФ уже подали соответствующие заявления в консульства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что при необходимости российское правительство выделит дополнительные средства для организации вывоза россиян из-за границы и помощи тем, кто ожидает вывозных рейсов за рубежом.
Власти Чукотки ослабили режим самоизоляции и разрешили работу местных кинотеатров, бань и салонов красоты, сообщает правительство региона.
«Расширен список организаций, которые продолжают свою работу в условиях режима повышенной готовности, который продлен в Чукотском АО до 30 апреля. В частности, возобновят работу кинотеатры при условии соблюдения социального дистанцирования между посетителями не менее 1,5 метров. Работать также начнут бани, расположенные в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным горячим водоснабжением», — говорится в сообщении правительства региона.
Возобновлена работа парикмахерских, косметических салонов, маникюрных и педикюрных салонов, массажных салонов и соляриев. Эти заведения должны обслуживать не более одного клиента за раз, либо соблюдать дистанцию между посетителями не менее 1,5 метра. По состоянию на 10 апреля в Чукотском автономном округе не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. Один человек находится на изоляции с подозрением на COVID-19.
Коронавирус в мире
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что 15 апреля обсудит с главами администраций федеральных земель возможное ослабление ограничений, введенных из-за коронавируса.
По словам Меркель, последняя статистика дает повод для осторожного оптимизма, что кривая роста заболеваемости начала сглаживаться.
Пассажиры парома в Индонезии запаниковали из-за попутчиков с подозрением на коронавирус и начали выпрыгивать за борт.
Инцидент произошел в процессе швартовки в городе Маумере на северо-востоке острова Флорес. Местные власти заявили, что не намерены пускать паром в порт из-за информации о трех зараженных членах экипажа на борту. В результате некоторые пассажиры решили добраться до суши вплавь.
Позднее наземные службы все же разрешили кораблю пришвартоваться при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности. Известно, что судно переправляло 255 пассажиров, преимущественно трудовых мигрантов из Малайзии.
Минздрав Мексики сообщил о 260 новых случаях COVID-19 за сутки и 20 погибших, среди которых впервые оказались беременных женщины.
«Сегодня зафиксированы первые два случая гибели беременных женщин. Одна из них погибла после родов через кесарево сечение, ребенок не успел пострадать от дыхательной недостаточности матери», — рассказал замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гатель.
Чиновник подчеркнул, что беременные женщины особенно восприимчивы к вирусным инфекциям и входят в группу повышенного риска осложнений в ходе заболевания COVID-19.
Жительница Нидерландов Корнелия Рас из небольшой деревни на юге страны стала старейшим в мире человеком, выздоровевшем после заражения коронавирусной инфекцией.
Женщина, возраст которой составляет 107 лет, была выписана из больницы в понедельник после того, как заразилась коронавирусом во время церковной службы в доме престарелых в середине марта. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не получали информацию о более пожилом пациенте, которому удалось вылечиться.
🇳🇱 A 107-year-old Dutch woman Cornelia Ras, the oldest in the world to survive #COVID19.— World Updates (@Rntk____) April 9, 2020
Wow! 👏💙 pic.twitter.com/Hud3YL8ID0
Более 150 членов королевской семьи в Саудовской Аравии заразились коронавирусом, сообщает The New York Times.
Сообщается, что в больнице имени Короля Фейсала, которая обслуживает родственников монарха, зарезервированы 500 мест. В реанимации находится один из принцев — губернатор Эр-Рияда — а сам 84-летний король Салман самоизолировался во дворце на острове в Красном Море. В изоляции также находится наследный принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд и все министры.
Исследования и мнения
В борьбу с пандемией коронавируса помимо врачей и биологов включились специалисты по аэродинамике, которые помогли определиться с безопасной дистанцией между людьми в зависимости от скорости их передвижения. Выяснилось, что рекомендация держаться на расстоянии в 1,5−2 метра справедлива только для людей, стоящих неподвижно и находящихся либо в помещении, либо на улице в безветренную погоду.
Как подчеркивают авторы исследования, для идущих шагом безопасной дистанцией может считаться расстояние не менее 4 метров, для бегунов — не менее 10 метров, а для велосипедистов — от 20 метров. С ростом скорости движения должна увеличиваться и дистанция между людьми.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в связи с пандемией коронавируса прогнозы метеорологов станут менее точными. Это связано с тем, что синоптики больше не могут использовать данные о состоянии атмосферы с датчиков, которыми снабжены самолеты.
Он также добавил, что при взлете и приземлении самолеты также производят вертикальное зондирование атмосферы.
«При этом метеорологи получают полное представление о структуре атмосферы в районе аэродромов. Это имеет колоссальное значение. Мы видим каждые 5-10 минут, как меняется состояние атмосферы», — сказал Вильфанд.