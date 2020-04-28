Заражение добровольцев COVID-19, лучшие защитные маски и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода. Выздоровели 1 110 человек.

Наибольше количество случаев зафиксировано в Москве (3 075), Московской области (523), Санкт-Петербурге (198), Республике Дагестан (153), Республике Северная Осетия (148), Рязанской области (101), Нижегородской области (89), Свердловской области (85), Владимирской области (79) и Тульской области (70).

Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

На майских праздниках в Подмосковье продолжит действовать режим повышенной готовности, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, ситуация в области по-прежнему сложная, каждый день врачи выявляют сотни новых случаев.