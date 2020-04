Заражение добровольцев COVID-19, лучшие защитные маски и другие новости о коронавирусе

В США уже более миллиона заражённых.

По данным на 28 апреля, в мире зафиксировано 3 083 039 случая заражения коронавирусной инфекцией и 211 795 летальных исхода. Выздоровели 933 345 человек.

Коронавирус в России

За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода. Выздоровели 1 110 человек. Наибольше количество случаев зафиксировано в Москве (3 075), Московской области (523), Санкт-Петербурге (198), Республике Дагестан (153), Республике Северная Осетия (148), Рязанской области (101), Нижегородской области (89), Свердловской области (85), Владимирской области (79) и Тульской области (70). Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек. На майских праздниках в Подмосковье продолжит действовать режим повышенной готовности, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, ситуация в области по-прежнему сложная, каждый день врачи выявляют сотни новых случаев.

«Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», — Андрей Воробьёв.

В Москве 130 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Она уточнила, что еще более 200 потенциальных доноров ожидают результатов проверки. По ее словам, врачи отмечают, что пациенты с коронавирусом после переливания плазмы быстрее идут на поправку. Заммэра пояснила, что донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний, с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.

«На горячую линию для доноров поступило уже более 2,5 тыс. звонков. Мы надеемся, что с каждым днем у нас будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров плазмы», — Анастасия Ракова.

Бывшая младшая медсестра больницы в Коммунарке Наталья Любимая записала видеообращение, рассказав об условиях работы в медучреждении и массовом увольнении сотрудников. Видео опубликовали «Открытые медиа». По словам Любимой, она работала на трех ставках: как младшая медсестра, буфетчица и кастелянша. При увольнении ей выплатили зарплату только по одной ставке и при этом оставили без надбавок за работу с заболевшими COVID-19, обещанных президентом России Владимиром Путиным. Любимая попросила, чтобы ей выплатили полную зарплату и надбавки.

Главный врач медицинского центра в московском поселке Коммунарка Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях младшего медперсонала из-за плохих условий работы.

«В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники нашей больницы. Никаких массовых увольнений нет! Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился», — Денис Проценко.

Проценко добавил, что сообщения в соцсетях о сотрудниках, которые якобы не получали положенных выплат, также не соответствуют действительности. По его словам, речь идет о медиках, которые работали не в штате, а на аутсорсинге.

Коронавирус в мире

Количество выявленных случаев COVID-19 в США превысило миллион и на 28 апреля составляет 1 010 507. В период эпидемии скончались 56 803 человек, выздоровели 139 162 заболевших. Ведущий врач Нью-Йорка Лорна Брин, которая была директором отделения неотложной помощи в Нью-йоркской пресвитерианской больнице Аллена на Манхэттене, покончила с собой. В отделении полиции сообщили, что после обращения за помощью 26 апреля доктор Брин была доставлена ​​в местную больницу для лечения, «где она впоследствии скончалась от травм, нанесенных самой себе». Ее отец, Филипп Брин, также работающий в системе здравоохранения, рассказал, что в момент их последней встречи Лорна казалась отстраненной и рассказывала ему, как умирают пациенты с COVID-19, даже прежде, чем их успевали переместить из кареты скорой помощи в больничную палату.

«Она старалась делать свою работу, и это убило ее. Она была действительно в окопах на линии фронта. Удостоверьтесь, что ее прославляют как героя. Она такая же жертва, как и все, кто скончался [от этой болезни]», — Филипп Брин.

Лорна Брин до самоубийства переболела коронавирусом, но по рекомендации коллег была вновь отправлена домой после того, как выздоровела и вернулась на работу. Ей было 49 лет.

Dr. Lorna M. Breen, a top emergency room doctor at a Manhattan hospital that treated coronavirus patients, died by suicide on Sunday, according to her father, Dr. Philip C. Breen. “She tried to do her job," he said, "and it killed her." https://t.co/9eOiEMdkrV — The New York Times (@nytimes) April 27, 2020

Четырехногого робота Spot начали тестировать в Бостонской больнице. 26 апреля госпиталь начал использовать устройство для опроса пациентов, у которых подозревают коронавирус. Spot разработала компания Boston Dynamics, вскоре исследователи поняли, что он отлично подойдет для медицинских целей. Дизайн робота, основу которого составляют четыре лапы, помогает ему ориентироваться на местности, где другим устройствам сложно работать. Разработчики дополнили его — установили на робота планшет и двухстороннее радио. Хотя Spot изначально разрабатывали не для медицинских целей, компания сразу поняла, что это устройство может «свести к минимуму контакты персонала и пациентов». До сих пор Spot в основном использовали для опроса пациентов. В будущем исследователи хотят, чтобы он принимал и анализировал жизненно важные показатели больных коронавирусом. По их словам, это может произойти уже на этой неделе.

Boston Dynamics' robot dog Spot has a new job. It now has a tablet for a face and is an avatar for hospital workers, who remotely operate the machine and speak to coronavirus patients through the tablet, keeping staffers at a safe distance. https://t.co/Q9tSjeFxK4 — WIRED (@WIRED) April 27, 2020

В Иране более 728 человек умерли из-за употребления метанола как «лекарства» от COVID-19, сообщил агентству Associated Press советник министерства здравоохранения Ирана Хосейн Хасаниан. Агентство напоминает, что в Иране употребление алкоголя строго запрещено законами шариата, однако среди населения активно циркулирует информация, что метанол якобы следует употреблять для «лечения» и «профилактики» коронавируса. В Национальном управлении судебно-медицинской экспертизы Ирана в свою очередь сообщили, что отравление алкоголем в стране в этом году выросло более чем в десять раз по сравнению с прошлым годом. В прошлом году жертвами алкогольных отравлений стали 66 человек.

Iranian health ministry spokesman, Kianoush Jahanpour, said 5,011 people had been poisoned from methanol alcohol. He added that around 90 people have lost their eyesight or are suffering eye damage from alcohol poisoning.#Iran #Death #MMNewstv — MM News (@mmnewsdottv) April 28, 2020

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир сможет вернуться к нормальной жизни не раньше, чем через один-два года, даже если эпидемию удастся взять под контроль.

«Мы можем выйти из этого первого этапа, разработав систему, которая будет функционировать без риска возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования эпидемии», — Билл Гейтс.

По его словам, люди не смогут вернуться к совершенно нормальной жизни, потому что «будут очень обеспокоены возможностью заразиться и резко изменят свой образ жизни. Даже правительственные решения не заставят их ходить на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация сделали смертельный исход только остаточным риском», отметил Гейтс. Он подчеркнул, что, несмотря на важность развития методов лечения, только вакцина сможет обеспечить возвращение к обычной жизни.

Исследования о коронавирусе

Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл назвали самые перспективные медико-биологические стратегии в борьбе с пандемией COVID-19. В своей работе исследователи рассматривают эти стратегии в контексте борьбы не только с вирусом SARS-CoV-2, но и его «родственниками» — в том числе с возбудителем атипичной пневмонии SARS-CoV, а также MERS-CoV, который стал причиной вспышки ближневосточного респираторного синдрома. «Коронавирусы представляют собой реальную угрозу здоровью человека и мировой экономике. Сначала мы должны рассмотреть новые контрмеры для борьбы с пандемическим вирусом SARS-CoV-2, а затем с огромным набором зоонозных вирусов высокой степени опасности», — пишут авторы работы. Второй важной линией противокоронавирусных разработок признаны лекарства на основе нуклеозидных аналогов. Это вещества, химическая структура которых схожа со структурой элементов вирусной РНК. Попадая в зараженную клетку, эти аналоги могут встраиваться в синтезируемую нуклеиновую кислоту и останавливать процесс. Третья перспективная медицинская стратегия — использование плазмы крови вылечившихся людей или же моноклональных антител против SARS-CoV-2, созданных при помощи методов биотехнологии. Такая «пассивная иммунизация» может дать кратковременный иммунитет. Однако наиболее действенным направлением научных изысканий до момента, пока не будет создана вакцина, ученые считают генную терапию при помощи аденоассоциированных вирусов (AAV), которые способны заражать клетки человека, не вызывая иммунного ответа. Такие вирусы можно использовать в качестве векторов, которые доставят в ткани верхних дыхательных путей антитела, иммуномодуляторы и противовирусные пептиды.

Американские законодатели утверждают, что Соединенные Штаты должны разрешить заражение добровольцев коронавирусом для тестирования вакцин. Такие испытания на людях могут значительно ускорить разработку эффективной вакцины, утверждают 35 членов Палаты представителей в письме, направленном руководителям Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Законодатели также поддерживают идею параллельного одновременного тестирования различных доз вакцины — в отличие от традиционной практики последовательного тестирования, которая по соображениям безопасности начинается с того, что сначала участникам дают самую низкую дозу, а затем усиливают. Параллельное тестирование может быстрее вывести перспективную вакцину из небольших исследований, в которых рассматриваются только безопасность и иммунные ответы, в более крупные исследования, которые фактически оценивают эффективность, отмечается в письме. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний в качестве добровольцев зафиксированы 76 человек. Пятеро из них уже участвуют в клинических испытаниях вакцины.

If this is done a huge informed consent will be needed. "United States should allow volunteers to be infected with coronavirus to test vaccines, lawmakers argue" #bioethics https://t.co/CVvqe6pdAm — bjmears (@bjmears) April 27, 2020