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Китайский коронавирус 2020

Заражение от норки, радиус поражения при чихании и другие новости о коронавирусе

Михаил Сысоев
20 мая 2020
covid-19
Фото: pixabay.com
Количество случаев COVID-19 в России превысило 300 000 человек.

По данным на 20 мая, в мире зарегистрировано 5 002 436 случаев коронавирусной инфекции и 325 401 летальный исход. Выздоровели 1 975 193 человека.

Коронавирус в России

По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8 764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов, выздоровели 9 262 человека.

Всего в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

Смертность от коронавирусной инфекции среди врачей в России в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. Такие подсчеты провела «Медиазона». Издание подтвердило смерть врачей от COVID-19 в 186 случаях из «Списка памяти». В нем на 18 мая было 222 фамилии.

Официально в России по данным на 18 мая зарегистрировали 2 722 случая заболеваний COVID-19 со смертельным исходом (по подсчетам «Медиазоны» на ту же дату — 2 864). Доля медиков в общем числе смертей от инфекции составляет 6,83%. Для сравнения, в Италии эта доля — 0,65%, в Великобритании — 0,50%, в США — 0,48%, в Испании — 0,27%.

«Медиазона» уточняет, что, даже если учитывать только смерти, в которых власти официально признавали, что медицинский работник умер именно от COVID-19, мы получим 61 случай. При таких условиях доля смертей медицинских работников в России составит 2% — и это все равно в несколько раз выше, чем в среднем в упомянутых выше странах.

Около половины умерших медиков — это младший и средний медицинский персонал: чаще всего от COVID-19 в России умирают медсестры.

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Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов считает преждевременными разговоры о снижении заболеваемости COVID-19. По его словам, необходимо подождать неделю, чтобы убедиться, насколько устойчиво снижение числа новых случаев заражения. 

«Если вы посмотрите на кривую, то увидите, что эта кривая не плавная. Эта кривая представляет собой пилу. Поскольку есть пила — есть разброс, минимум 10%», — Сергей Нетесов.

Москвичам предстоит еще долго жить в существующих ограничениях из-за коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он попросил жителей города соблюдать все правила, чтобы как можно быстрее выйти из сложившейся ситуации. Говоря о постепенном снятии ограничений, он отметил, что прогулки в столице разрешат после того, как число заболеваний и смертность от коронавируса начнут значительное снижение.

«Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми. Надо просто ощущать эту угрозу и действовать адекватно той угрозе, которая есть, которая реально существует, она не надуманна», — Сергей Собянин.

Медсестра из Тульской областной больницы стала «звездой» сети, надев во время работы защитный костюм на купальник. Сообщается, что девушка сделала это из-за жары и не рассчитывала, что костюм будет настолько просвечиваться.

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — сообщил тульский минздрав.

В Москве возобновили производство 99% промышленных предприятий. По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики Владимира Ефимова, из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711.

Ефимов отметил, что в период ограничений продолжали свою деятельность 350 промышленных предприятий, они обеспечивали город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц и другими необходимыми товарами. С 12 мая поэтапно еще 361 предприятие восстановило работу.

Коронавирус в мире

Ассамблея ВОЗ утвердила резолюцию об изучении международной реакции на распространение коронавируса. На проведении независимого расследования действий Китая настаивали Австралия и США. 

Текст резолюции содержит призыв «как можно скорее и при взаимодействии со странами-участницами начать поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки опыта, который международное сообщество извлекло при борьбе с COVID-19», и извлечь соответствующие уроки.

Такое исследование в том числе затронет оценку качества действий институтов ВОЗ при пандемии. Кроме того, резолюция призывает выявить происхождение вируса и обстоятельства заражения им людей. О выяснении роли Китая в пандемии COVID-19 в документе не упомянуто.

Выбросы углекислого газа в мире в разгар периода действия ограничительных мер во время пандемии коронавируса в апреле сократились на 17%. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых из организации Global Carbon Project.

Практически половина сокращений выбросов произошла от уменьшения использования транспорта, главным образом легковых и грузовых автомобилей. На снижение движения авиатранспорта приходится лишь 10% от общего числа сокращения выбросов.

По подсчетам ученых, уровень выбросов за этот год будет ниже на 4-7%, чем в 2019 году. Этот показатель будет зависеть от того, как долго будут действовать ограничительные меры. Так, если в силе останутся самые строгие меры в течение всего года, то сокращение будет в размере 7%, если такие меры будут сняты в ближайшее время, то этот показатель составит 4%.

Ученые считают, что если бы страны придерживались сокращений выбросов углекислого газа на уровне апреля не только во время пандемии, но на протяжении нескольких десятилетий, то, возможно в итоге, удалось бы избежать нагревания планеты на 1,9 градуса по Цельсию.

В мире из-за пандемии может навсегда закрыться каждый восьмой музей, или 13%, предупредили эксперты ЮНЕСКО и Международного совета музеев. По их оценке, сильнее всего пострадают музеи в бедных странах.

Во всем мире вынужденно закрылись 90% музеев. В Сети европейских музейных организаций (NEMO) отмечают, что музеи в таких туристических центрах, как Париж, Амстердам и Вена, столкнулись с потерями доходов до 80%, что составляет сотни тысяч евро в неделю.

Как вернуть упущенную прибыль, музеи не знают, и у многих из них нет средств на то, чтобы обновить инфраструктуру и организовать соблюдение социальной дистанции, отметил замгендиректора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне.

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В Нидерландах человек заразился коронавирусом от норки. Случай был зафиксирован на звероводческой ферме в провинции Северный Брабант. Об этом говорится в письме министра сельского хозяйства страны парламенту.

В апреле Министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение COVID-19 подтвердилось у норок, проживающих на двух звероводческих фермах. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания. Власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности, однако заявили, что риска распространения вируса от зверей к человеку нет.

В своем письме министр признала, что выпущенные ранее ее ведомством рекомендации, в соответствии с которыми передача вируса от животных человеку невозможна, были ошибочными. Она отметила, что риск заражения человека от животных все еще оценивается как минимальный. Текущее состояние заразившегося сотрудника фермы в письме не уточняется.

Исследования о коронавирусе

Компьютерное моделирование движения частиц слюны в воздухе показало, что даже небольшой ветер может за пять секунд разнести их на шесть метров. 

«Облако из частичек слюны может затронуть как взрослых, так и детей разного роста. При этом для взрослых пониже и детей риск выше, поскольку они находятся на пути оседания этих частиц», — Дмитрис Дрикакис, соавтор исследования из Университета Никосии.

Ученые построили компьютерную модель того, как капельки слюны движутся в воздухе — например, после того, как человек чихнул. Симуляция учитывала влажность воздуха, способность частиц рассеиваться, взаимодействия молекул слюны и воздуха, а также то, как жидкость постепенно испаряется из капелек слюны. Модель представила пространство перед чихающим в виде сетки, в которой двигались более тысячи частиц слюны. Чтобы просчитать их движение, симуляция решила в общей сложности около 3,7 млн уравнений.

Результаты моделирования показали, что относительно слабый ветер скоростью в 4 км/ч за 5 секунд разносит облако частиц слюны на шесть метров. При этом оно постепенно оседает, поэтому, по словам ученых, для детей и невысоких взрослых риск попасть в такое облако выше.

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Dbouk & Drikakis / Physics of Fluids Распространение частиц слюны в воздухе при разном ветре

Ученые обнаружили невосприимчивых к COVID-19 людей. В их число входят те, кто переболел во время эпидемии SARS в Китае в 2003 году, говорится в работе международной группы ученых, опубликованной в журнале Nature.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа крови, взятой у пациентов, переболевшей атипичной пневмонией SARS-CoV-1. В крови у них обнаружили антитела, которые выработались после выздоровления — и которые способны блокировать коронавирус нового типа, SARS-CoV-2, возбудитель инфекции COVID-19.

Исследование показало, что заражение вирусом SARS-CoV стимулирует выработку антител, нацеленных на S-белок, который отвечает за стыковку коронавируса с поверхностью клеток организма. Оказалось, что один из видов антител, S309, может нейтрализовать участки S-белка коронавируса.

Ученые отмечают, что препараты на основе этой разновидности антител могут применяться для лечения тяжелых форм COVID-19 и для профилактики среди людей, входящих в группы риска.

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