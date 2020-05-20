Заражение от норки, радиус поражения при чихании и другие новости о коронавирусе

По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8 764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов, выздоровели 9 262 человека.

Всего в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

Смертность от коронавирусной инфекции среди врачей в России в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. Такие подсчеты провела «Медиазона». Издание подтвердило смерть врачей от COVID-19 в 186 случаях из «Списка памяти». В нем на 18 мая было 222 фамилии.

Официально в России по данным на 18 мая зарегистрировали 2 722 случая заболеваний COVID-19 со смертельным исходом (по подсчетам «Медиазоны» на ту же дату — 2 864). Доля медиков в общем числе смертей от инфекции составляет 6,83%. Для сравнения, в Италии эта доля — 0,65%, в Великобритании — 0,50%, в США — 0,48%, в Испании — 0,27%.

«Медиазона» уточняет, что, даже если учитывать только смерти, в которых власти официально признавали, что медицинский работник умер именно от COVID-19, мы получим 61 случай. При таких условиях доля смертей медицинских работников в России составит 2% — и это все равно в несколько раз выше, чем в среднем в упомянутых выше странах.

Около половины умерших медиков — это младший и средний медицинский персонал: чаще всего от COVID-19 в России умирают медсестры.