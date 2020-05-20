Заражение от норки, радиус поражения при чихании и другие новости о коронавирусе
По данным на 20 мая, в мире зарегистрировано 5 002 436 случаев коронавирусной инфекции и 325 401 летальный исход. Выздоровели 1 975 193 человека.
Коронавирус в России
По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8 764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов, выздоровели 9 262 человека.
Всего в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.
Смертность от коронавирусной инфекции среди врачей в России в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. Такие подсчеты провела «Медиазона». Издание подтвердило смерть врачей от COVID-19 в 186 случаях из «Списка памяти». В нем на 18 мая было 222 фамилии.
Официально в России по данным на 18 мая зарегистрировали 2 722 случая заболеваний COVID-19 со смертельным исходом (по подсчетам «Медиазоны» на ту же дату — 2 864). Доля медиков в общем числе смертей от инфекции составляет 6,83%. Для сравнения, в Италии эта доля — 0,65%, в Великобритании — 0,50%, в США — 0,48%, в Испании — 0,27%.
«Медиазона» уточняет, что, даже если учитывать только смерти, в которых власти официально признавали, что медицинский работник умер именно от COVID-19, мы получим 61 случай. При таких условиях доля смертей медицинских работников в России составит 2% — и это все равно в несколько раз выше, чем в среднем в упомянутых выше странах.
Около половины умерших медиков — это младший и средний медицинский персонал: чаще всего от COVID-19 в России умирают медсестры.
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов считает преждевременными разговоры о снижении заболеваемости COVID-19. По его словам, необходимо подождать неделю, чтобы убедиться, насколько устойчиво снижение числа новых случаев заражения.
Москвичам предстоит еще долго жить в существующих ограничениях из-за коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он попросил жителей города соблюдать все правила, чтобы как можно быстрее выйти из сложившейся ситуации. Говоря о постепенном снятии ограничений, он отметил, что прогулки в столице разрешат после того, как число заболеваний и смертность от коронавируса начнут значительное снижение.
Медсестра из Тульской областной больницы стала «звездой» сети, надев во время работы защитный костюм на купальник. Сообщается, что девушка сделала это из-за жары и не рассчитывала, что костюм будет настолько просвечиваться.
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — сообщил тульский минздрав.
Тульская медсестра в бикини стала звездой интернета - https://t.co/KnUSSz0Ac1 pic.twitter.com/WCE9F2w33L— Тула Активная (@tulactive) May 19, 2020
В Москве возобновили производство 99% промышленных предприятий. По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики Владимира Ефимова, из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711.
Ефимов отметил, что в период ограничений продолжали свою деятельность 350 промышленных предприятий, они обеспечивали город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц и другими необходимыми товарами. С 12 мая поэтапно еще 361 предприятие восстановило работу.
Коронавирус в мире
Ассамблея ВОЗ утвердила резолюцию об изучении международной реакции на распространение коронавируса. На проведении независимого расследования действий Китая настаивали Австралия и США.
Текст резолюции содержит призыв «как можно скорее и при взаимодействии со странами-участницами начать поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки опыта, который международное сообщество извлекло при борьбе с COVID-19», и извлечь соответствующие уроки.
Такое исследование в том числе затронет оценку качества действий институтов ВОЗ при пандемии. Кроме того, резолюция призывает выявить происхождение вируса и обстоятельства заражения им людей. О выяснении роли Китая в пандемии COVID-19 в документе не упомянуто.
The World Health Organization has agreed to hold an inquiry into the global response to the coronavirus pandemic, adopting a resolution at its annual summit that has been backed by China, where the virus was first recorded. https://t.co/87u75FKB7x— CNN (@CNN) May 19, 2020
Выбросы углекислого газа в мире в разгар периода действия ограничительных мер во время пандемии коронавируса в апреле сократились на 17%. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых из организации Global Carbon Project.
Практически половина сокращений выбросов произошла от уменьшения использования транспорта, главным образом легковых и грузовых автомобилей. На снижение движения авиатранспорта приходится лишь 10% от общего числа сокращения выбросов.
По подсчетам ученых, уровень выбросов за этот год будет ниже на 4-7%, чем в 2019 году. Этот показатель будет зависеть от того, как долго будут действовать ограничительные меры. Так, если в силе останутся самые строгие меры в течение всего года, то сокращение будет в размере 7%, если такие меры будут сняты в ближайшее время, то этот показатель составит 4%.
Ученые считают, что если бы страны придерживались сокращений выбросов углекислого газа на уровне апреля не только во время пандемии, но на протяжении нескольких десятилетий, то, возможно в итоге, удалось бы избежать нагревания планеты на 1,9 градуса по Цельсию.
National contributions to the large drop in global daily fossil CO2 emissions since January 2020.— GlobalCarbonProject (@gcarbonproject) May 20, 2020
See more, including global and national figures for six sectors of the economy
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В мире из-за пандемии может навсегда закрыться каждый восьмой музей, или 13%, предупредили эксперты ЮНЕСКО и Международного совета музеев. По их оценке, сильнее всего пострадают музеи в бедных странах.
Во всем мире вынужденно закрылись 90% музеев. В Сети европейских музейных организаций (NEMO) отмечают, что музеи в таких туристических центрах, как Париж, Амстердам и Вена, столкнулись с потерями доходов до 80%, что составляет сотни тысяч евро в неделю.
Как вернуть упущенную прибыль, музеи не знают, и у многих из них нет средств на то, чтобы обновить инфраструктуру и организовать соблюдение социальной дистанции, отметил замгендиректора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне.
В Нидерландах человек заразился коронавирусом от норки. Случай был зафиксирован на звероводческой ферме в провинции Северный Брабант. Об этом говорится в письме министра сельского хозяйства страны парламенту.
В апреле Министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение COVID-19 подтвердилось у норок, проживающих на двух звероводческих фермах. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания. Власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности, однако заявили, что риска распространения вируса от зверей к человеку нет.
В своем письме министр признала, что выпущенные ранее ее ведомством рекомендации, в соответствии с которыми передача вируса от животных человеку невозможна, были ошибочными. Она отметила, что риск заражения человека от животных все еще оценивается как минимальный. Текущее состояние заразившегося сотрудника фермы в письме не уточняется.
Исследования о коронавирусе
Компьютерное моделирование движения частиц слюны в воздухе показало, что даже небольшой ветер может за пять секунд разнести их на шесть метров.
Ученые построили компьютерную модель того, как капельки слюны движутся в воздухе — например, после того, как человек чихнул. Симуляция учитывала влажность воздуха, способность частиц рассеиваться, взаимодействия молекул слюны и воздуха, а также то, как жидкость постепенно испаряется из капелек слюны. Модель представила пространство перед чихающим в виде сетки, в которой двигались более тысячи частиц слюны. Чтобы просчитать их движение, симуляция решила в общей сложности около 3,7 млн уравнений.
Результаты моделирования показали, что относительно слабый ветер скоростью в 4 км/ч за 5 секунд разносит облако частиц слюны на шесть метров. При этом оно постепенно оседает, поэтому, по словам ученых, для детей и невысоких взрослых риск попасть в такое облако выше.
Ученые обнаружили невосприимчивых к COVID-19 людей. В их число входят те, кто переболел во время эпидемии SARS в Китае в 2003 году, говорится в работе международной группы ученых, опубликованной в журнале Nature.
К такому выводу ученые пришли в результате анализа крови, взятой у пациентов, переболевшей атипичной пневмонией SARS-CoV-1. В крови у них обнаружили антитела, которые выработались после выздоровления — и которые способны блокировать коронавирус нового типа, SARS-CoV-2, возбудитель инфекции COVID-19.
Исследование показало, что заражение вирусом SARS-CoV стимулирует выработку антител, нацеленных на S-белок, который отвечает за стыковку коронавируса с поверхностью клеток организма. Оказалось, что один из видов антител, S309, может нейтрализовать участки S-белка коронавируса.
Ученые отмечают, что препараты на основе этой разновидности антител могут применяться для лечения тяжелых форм COVID-19 и для профилактики среди людей, входящих в группы риска.