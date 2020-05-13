Заразить за 30 минут: видео, которое мотивирует мыть руки еще чаще

Японская сеть общественного вещания NHK совместно с экспертами о инфекционным заболеваниям из Медицинского факультета Университета Св. Марианны в Кавасаки представила видео, наглядно демонстрирующее, как быстро инфекция может распространяться в ограниченном пространстве.
Участники эксперимента поучаствовали в фуршете на 10 человек. На руку одного из добровольцев нанесли небольшое количество флуоресцентной краски, которая имитировала вирус. Затем участникам дали возможность пообщаться за фуршетом в течение 30 минут.
NHK conducted an experiment to see how germs spread at a cruise buffet.— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) May 8, 2020
They applied fluorescent paint to the hands of 1 person and then had a group of 10 people dine.
In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3.
pic.twitter.com/1Ieb9ffehp
После включения флуоресцентной лампы выяснилось, что краска оказалась на руках у каждого из участников эксперимента, а троим попала и на лицо. Было обнаружено, что в распространении «инфекции» больше всего виноваты щипцы, крышки посуды и ручка контейнера с напитком.
NHK и эксперты также провели и второй эксперимент. На этот раз блюда были разделены, щипцы часто менялись на чистые, а участникам предлагалось часто мыть руки. В этой версии, никто, кроме изначально «зараженного» человека, не подхватил флуоресцентную «инфекцию».
Всемирная организация здравоохранения постоянно напоминает о необходимости регулярно мыть руки с мылом (не менее 20 секунд), не касаться рта, глаз и носа и соблюдать социальное дистанцирование. Эти меры наиболее эффективны в борьбе с распространением коронавируса.
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