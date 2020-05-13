Заразить за 30 минут: видео, которое мотивирует мыть руки еще чаще

После включения флуоресцентной лампы выяснилось, что краска оказалась на руках у каждого из участников эксперимента, а троим попала и на лицо. Было обнаружено, что в распространении «инфекции» больше всего виноваты щипцы, крышки посуды и ручка контейнера с напитком.

NHK и эксперты также провели и второй эксперимент. На этот раз блюда были разделены, щипцы часто менялись на чистые, а участникам предлагалось часто мыть руки. В этой версии, никто, кроме изначально «зараженного» человека, не подхватил флуоресцентную «инфекцию».

Всемирная организация здравоохранения постоянно напоминает о необходимости регулярно мыть руки с мылом (не менее 20 секунд), не касаться рта, глаз и носа и соблюдать социальное дистанцирование. Эти меры наиболее эффективны в борьбе с распространением коронавируса.

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