Житель Индии с коронавирусом самоизолировался на дереве на 11 дней

В районе Налгонда в индийском штате Телангана трудности с COVID-19 связаны не только с проблемами доступа к медицинским центрам, лекарствам и вакцинам, но и с нехваткой места для домашней изоляции. Поскольку многие семьи ютятся в одной комнате, в которой находятся также кухня, а нередко и туалет, пациенты с положительным диагнозом часто обнаруживают, что им некуда податься, чтобы изолироваться и избавить своих близких от риска заразиться.
Именно в такой ситуации оказался 18-летний Рамават Шива Наик, когда 4 мая ему был диагностирован COVID-19. Волонтеры посоветовали ему оставаться дома и изолироваться от семьи, но из-за стесненных условий у юноши не было такой возможности. Поэтому Шива соорудил себе настил из бамбука, бросил сверху пару одеял и закрепил конструкцию на дереве.
Юноша заявил, что не может позволить себе заразить кого-то из родных, поэтому решил отбывать карантин на дереве. Коек в ближайших больницах не оказалось. Журналисты индийского издания The Print посетили Шиву, когда он находился на карантине уже 11 дней. Юноша рассказал, что еду он поднимает в ведре на веревках, а поскольку в доме только одна уборная, построенная внутри дома, нужду приходится справлять после захода солнца в полях.
https://t.co/rvPICsAwxU#Nalgonda #TelanganaFightsCovid19— Ghani (@Ghani_236) May 16, 2021
На дереве Шива большую часть времени проводит с телефоном, который он держит в крошечной корзинке, привязанной к стволу. Мать юноши, 38-летняя Анасуя, рассказала, что решение Шивы было единственно возможным в данной ситуации.
«Мы с мужем работаем с посуточной оплатой, помимо Шивы, у нас есть еще двое детей. Сын понимал: если мы заразимся, семье будет сложно выжить. Работники общественного здравоохранения сказали нам изолировать его, но не спросили, есть ли у нас такая возможность. Мы проехали пять километров до ближайшего фельдшерского пункта, но там не было кроватей. Где бы мы его оставили?», – сказала Анасуя.
An 18-yr-old youth in #Telangana spent 11 days on a tree after testing positive for #COVID19 as he could not isolate himself in his small home.— IANS Tweets (@ians_india) May 17, 2021
To avoid spreading COVID-19 to his family, Ramawat Shiva Naik set up his own innovative 'isolation facility' on a tree near the house. pic.twitter.com/jj0NxtDiUH
Приезд журналистов к дому Шивы привлек внимание других жителей поселка, а затем и полиции. В результате юношу отправили в общежитие, которое было переделано в изолятор. Оно располагается в пяти километрах от поселка, где живет Шива.
По словам жителя поселка Махеша Гуда, не только Шива искал необычный выход из своего затруднительного положения. Он рассказал, что некоторые изолировались в ванных комнатах, а другие строили временные хижины в полях.
С февраля в Индии начался катастрофический прирост случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На пиковых значениях количество заболевших в день превышало 400 тысяч. В общей сложности в стране выявлено более 25 миллионов случаев COVID-19. Это второй показатель в мире после США (33,7 млн).