Житель Индии с коронавирусом самоизолировался на дереве на 11 дней

В районе Налгонда в индийском штате Телангана трудности с COVID-19 связаны не только с проблемами доступа к медицинским центрам, лекарствам и вакцинам, но и с нехваткой места для домашней изоляции. Поскольку многие семьи ютятся в одной комнате, в которой находятся также кухня, а нередко и туалет, пациенты с положительным диагнозом часто обнаруживают, что им некуда податься, чтобы изолироваться и избавить своих близких от риска заразиться.

Именно в такой ситуации оказался 18-летний Рамават Шива Наик, когда 4 мая ему был диагностирован COVID-19. Волонтеры посоветовали ему оставаться дома и изолироваться от семьи, но из-за стесненных условий у юноши не было такой возможности. Поэтому Шива соорудил себе настил из бамбука, бросил сверху пару одеял и закрепил конструкцию на дереве.

Юноша заявил, что не может позволить себе заразить кого-то из родных, поэтому решил отбывать карантин на дереве. Коек в ближайших больницах не оказалось. Журналисты индийского издания The Print посетили Шиву, когда он находился на карантине уже 11 дней. Юноша рассказал, что еду он поднимает в ведре на веревках, а поскольку в доме только одна уборная, построенная внутри дома, нужду приходится справлять после захода солнца в полях.