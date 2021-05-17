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Житель Индии с коронавирусом самоизолировался на дереве на 11 дней

National Geographic Россия
17 мая 2021
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Фото: Pixabay
Другого места попросту не было.

В районе Налгонда в индийском штате Телангана трудности с COVID-19 связаны не только с проблемами доступа к медицинским центрам, лекарствам и вакцинам, но и с нехваткой места для домашней изоляции. Поскольку многие семьи ютятся в одной комнате, в которой находятся также кухня, а нередко и туалет, пациенты с положительным диагнозом часто обнаруживают, что им некуда податься, чтобы изолироваться и избавить своих близких от риска заразиться.

Именно в такой ситуации оказался 18-летний Рамават Шива Наик, когда 4 мая ему был диагностирован COVID-19. Волонтеры посоветовали ему оставаться дома и изолироваться от семьи, но из-за стесненных условий у юноши не было такой возможности. Поэтому Шива соорудил себе настил из бамбука, бросил сверху пару одеял и закрепил конструкцию на дереве.

Юноша заявил, что не может позволить себе заразить кого-то из родных, поэтому решил отбывать карантин на дереве. Коек в ближайших больницах не оказалось. Журналисты индийского издания The Print посетили Шиву, когда он находился на карантине уже 11 дней. Юноша рассказал, что еду он поднимает в ведре на веревках, а поскольку в доме только одна уборная, построенная внутри дома, нужду приходится справлять после захода солнца в полях.

На дереве Шива большую часть времени проводит с телефоном, который он держит в крошечной корзинке, привязанной к стволу. Мать юноши, 38-летняя Анасуя, рассказала, что решение Шивы было единственно возможным в данной ситуации. 

«Мы с мужем работаем с посуточной оплатой, помимо Шивы, у нас есть еще двое детей. Сын понимал: если мы заразимся, семье будет сложно выжить. Работники общественного здравоохранения сказали нам изолировать его, но не спросили, есть ли у нас такая возможность. Мы проехали пять километров до ближайшего фельдшерского пункта, но там не было кроватей. Где бы мы его оставили?», – сказала Анасуя. 

Приезд журналистов к дому Шивы привлек внимание других жителей поселка, а затем и полиции. В результате юношу отправили в общежитие, которое было переделано в изолятор. Оно располагается в пяти километрах от поселка, где живет Шива. 

По словам жителя поселка Махеша Гуда, не только Шива искал необычный выход из своего затруднительного положения. Он рассказал, что некоторые изолировались в ванных комнатах, а другие строили временные хижины в полях. 

С февраля в Индии начался катастрофический прирост случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На пиковых значениях количество заболевших в день превышало 400 тысяч. В общей сложности в стране выявлено более 25 миллионов случаев COVID-19. Это второй показатель в мире после США (33,7 млн). 

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