Живущие на высокогорье реже страдают от тяжелого течения COVID-19

Согласно новому исследованию, люди, живущие на большой высоте, реже испытывают тяжелые симптомы коронавирусной инфекции, чем те, кто находится на уровне моря.

Ученые сравнили случаи COVID-19 в высокогорных районах и низменностях Боливии, Эквадора и Тибета. Исследователи отмечают, что живущие на высокогорье не только привычны к воздействию воздуха с пониженным содержанием кислорода, но и демонстрируют пониженные уровни фермента ACE2, который необходим вирусу для заражения клеток-хозяев в легких и других тканях.

Ученые утверждают, что такие факторы окружающей среды, как повышенный уровень ультрафиолетового излучения, может также выступать в роли «естественного дезинфицирующего средства».

Статистика также подтверждает эти выводы. Уровень заражения коронавирусной инфекцией в высокогорье Боливии примерно в три раза ниже, чем в низинах страны, а в Эквадоре — в четыре раза.

Наиболее показательным оказалось число зараженных в регионе плато, состоящего из Тибета, Цинхая и части провинции Сычуань. На этой территории коронавирусная инфекция была зафиксирована у 134 человек. Из репрезентативной выборки в 67 пациентов, 54 были абсолютно бессимптомными, у остальных была лихорадка, но все заразившиеся выздоровели, и в регионе не было зафиксировано смертельных случаев, несмотря на то, что треть пациентов входили в группу риска по возрасту.

Исследователи также проанализировали географические данные о пандемии в глобальном масштабе, обнаружив явно пониженное число пострадавших групп населения, живущих на высоте более 3000 метров над уровнем моря.