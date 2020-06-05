Живущие на высокогорье реже страдают от тяжелого течения COVID-19

Согласно новому исследованию, люди, живущие на большой высоте, реже испытывают тяжелые симптомы коронавирусной инфекции, чем те, кто находится на уровне моря.
Ученые сравнили случаи COVID-19 в высокогорных районах и низменностях Боливии, Эквадора и Тибета. Исследователи отмечают, что живущие на высокогорье не только привычны к воздействию воздуха с пониженным содержанием кислорода, но и демонстрируют пониженные уровни фермента ACE2, который необходим вирусу для заражения клеток-хозяев в легких и других тканях.
Ученые утверждают, что такие факторы окружающей среды, как повышенный уровень ультрафиолетового излучения, может также выступать в роли «естественного дезинфицирующего средства».
Статистика также подтверждает эти выводы. Уровень заражения коронавирусной инфекцией в высокогорье Боливии примерно в три раза ниже, чем в низинах страны, а в Эквадоре — в четыре раза.
Наиболее показательным оказалось число зараженных в регионе плато, состоящего из Тибета, Цинхая и части провинции Сычуань. На этой территории коронавирусная инфекция была зафиксирована у 134 человек. Из репрезентативной выборки в 67 пациентов, 54 были абсолютно бессимптомными, у остальных была лихорадка, но все заразившиеся выздоровели, и в регионе не было зафиксировано смертельных случаев, несмотря на то, что треть пациентов входили в группу риска по возрасту.
Исследователи также проанализировали географические данные о пандемии в глобальном масштабе, обнаружив явно пониженное число пострадавших групп населения, живущих на высоте более 3000 метров над уровнем моря.
Но люди на большой высоте физически адаптированы к более низким уровням кислорода в крови благодаря усиленной вентиляции, усиленному переносу артериального кислорода и более высокой оксигенации тканей, утверждают исследователи.
Эти факторы могут быть изучены как потенциальная терапия для людей, страдающих от побочных эффектов COVID-19, отмечают ученые.