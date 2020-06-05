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Китайский коронавирус 2020

Живущие на высокогорье реже страдают от тяжелого течения COVID-19

National Geographic Россия
05 июня 2020
Шангри-Ла
Фото: pixabay.com
Они лучше приспособлены к низкому уровню кислорода в крови.

Согласно новому исследованию, люди, живущие на большой высоте, реже испытывают тяжелые симптомы коронавирусной инфекции, чем те, кто находится на уровне моря. 

Ученые сравнили случаи COVID-19 в высокогорных районах и низменностях Боливии, Эквадора и Тибета. Исследователи отмечают, что живущие на высокогорье не только привычны к воздействию воздуха с пониженным содержанием кислорода, но и демонстрируют пониженные уровни фермента ACE2, который необходим вирусу для заражения клеток-хозяев в легких и других тканях.

Ученые утверждают, что такие факторы окружающей среды, как повышенный уровень ультрафиолетового излучения, может также выступать в роли «естественного дезинфицирующего средства».

Статистика также подтверждает эти выводы. Уровень заражения коронавирусной инфекцией в высокогорье Боливии примерно в три раза ниже, чем в низинах страны, а в Эквадоре — в четыре раза. 

Наиболее показательным оказалось число зараженных в регионе плато, состоящего из Тибета, Цинхая и части провинции Сычуань. На этой территории коронавирусная инфекция была зафиксирована у 134 человек. Из репрезентативной выборки в 67 пациентов, 54 были абсолютно бессимптомными, у остальных была лихорадка, но все заразившиеся выздоровели, и в регионе не было зафиксировано смертельных случаев, несмотря на то, что треть пациентов входили в группу риска по возрасту. 

Исследователи также проанализировали географические данные о пандемии в глобальном масштабе, обнаружив явно пониженное число пострадавших групп населения, живущих на высоте более 3000 метров над уровнем моря.

«Живущие на уровне моря при заражении коронавирусом страдают от разрушения легких, словно поднимаются на Эверест всего за пару дней и без кислорода», — Густаво Зубиета-Каллеха, соавтор исследования.

Но люди на большой высоте физически адаптированы к более низким уровням кислорода в крови благодаря усиленной вентиляции, усиленному переносу артериального кислорода и более высокой оксигенации тканей, утверждают исследователи. 

Эти факторы могут быть изучены как потенциальная терапия для людей, страдающих от побочных эффектов COVID-19, отмечают ученые. 

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