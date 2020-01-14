Китайский вирус неизвестного происхождения проник в Таиланд

По словам министра здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул, китайская туристка, зараженная новым штаммом коронавируса, проходит лечение в Институте инфекционных заболеваний Бамраснарадуры в провинции Нонтхабури после того, как ее инфекция была подтверждена в воскресенье, 12 января.

Как сообщает Bangkok Post, женщина будет выписана через несколько дней. У нее больше нет лихорадки и каких-либо респираторных синдромов. Новых фактов заражения в Таиланде выявлено не было. Врачи при лечении туристки не заразились. Также были обследованы 16 пассажиров самолета, контактировавшие с китаянкой; вирус у них не обнаружили.

В конце декабря в городе Ухань провинции Хубэй была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Вирусом заразились 59 человек, один из которых скончался. Многие пациенты работали на местном рынке морепродуктов, который был признан центром вспышки заболевания и закрыт. Умерший был клиентом этого рынка.

Возбудитель и причины появления вируса до сих пор не установлены. К настоящему времени исключены грипп, птичий грипп, аденовирус, атипичная пневмония и другие известные заболевания дыхательных путей.

Течение болезни напоминает тяжелый острый респираторный синдром (SARS): атипичную пневмонию, получившую имя «пурпурная смерть». Вирус появился в Китае в 2002 году и регистрировался до июня 2003 года. За это время было отмечено 8437 случаев заболевания, из которых 813 закончились летальным исходом. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирусная вспышка в Ухане выглядит менее опасной.