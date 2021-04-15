Колоссальный оползень в Англии унес в море 4000 тонн отложений юрского периода

В результате оползня, случившегося в ночь на 15 апреля, на побережье Ла-Манша возле деревни Ситаун в графстве Дорсет в обрыв унесло около 4000 тонн отложений, которые датируются юрским периодом.

Высота утеса на участке, где произошел оползень, составляет около 130 метров. Очевидцы утверждают, что в результате происшествия на пляже и в море оказались валуны размером с автомобиль.