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Происшествия

Колоссальный оползень в Англии унес в море 4000 тонн отложений юрского периода

National Geographic Россия
15 апреля 2021
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Фото: James Loveridge / Facebook
Этот камнепад называют самым большим на южном побережье Великобритании за последние 60 лет.

В результате оползня, случившегося в ночь на 15 апреля, на побережье Ла-Манша возле деревни Ситаун в графстве Дорсет в обрыв унесло около 4000 тонн отложений, которые датируются юрским периодом.

Высота утеса на участке, где произошел оползень, составляет около 130 метров. Очевидцы утверждают, что в результате происшествия на пляже и в море оказались валуны размером с автомобиль.

Джейк Лэннинг из береговой охраны Вест-Бэй рассказал, что в настоящее время оценивается масштаб произошедшего.

«Я считаю, что это было вызвано значительными трещинами вокруг утеса, которые возникли в результате естественной эрозии. Недавние теплые дни и холодные ночи, вероятно, тоже сыграли свою роль», – Джейк Лэннинг.

По словам Лэннинга, в результате приливов обломки смоет в океан, но в настоящее время пляж полностью заблокирован.

Представители Совета Дорсета уже заявили, что этот оползень стал крупнейшим в графстве за последние 60 лет. Жителей предупредили держаться подальше от этого района, чтобы не стать жертвами возможных следующих оползней.

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