Колоссальный оползень в Англии унес в море 4000 тонн отложений юрского периода

В результате оползня, случившегося в ночь на 15 апреля, на побережье Ла-Манша возле деревни Ситаун в графстве Дорсет в обрыв унесло около 4000 тонн отложений, которые датируются юрским периодом.
Высота утеса на участке, где произошел оползень, составляет около 130 метров. Очевидцы утверждают, что в результате происшествия на пляже и в море оказались валуны размером с автомобиль.
Джейк Лэннинг из береговой охраны Вест-Бэй рассказал, что в настоящее время оценивается масштаб произошедшего.
По словам Лэннинга, в результате приливов обломки смоет в океан, но в настоящее время пляж полностью заблокирован.
Представители Совета Дорсета уже заявили, что этот оползень стал крупнейшим в графстве за последние 60 лет. Жителей предупредили держаться подальше от этого района, чтобы не стать жертвами возможных следующих оползней.