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Происшествия

Контрабандист пытался вывезти из Киргизии 11-килограммовый рубин

17 сентября 2019
11-килограммовый рубин
Фото: Государственная Таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики/customs.kg
11-килограммовый рубин
Фото: Государственная Таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики/customs.kg
Стоимость камня составляет около 500 тысяч долларов.

В аэропорту Бишкека таможенники перехватили необычный груз. Гражданин Киргизии пытался нелегально вывезти из страны необработанный красный корунд (рубин), вес которого составил 11,6 кг.

Куда именно мужчина собирался вывезти груз, не сообщается. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.

В Киргизии с подобной контрабандой столкнулись впервые. В Бишкек рубин, скорее всего, привезли с юга республики.

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