Кот в мешке: на мусоросортировочном комплексе в пакете нашли домашнего питомца

На мусоросортировочном комплексе по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) обнаружилась живая находка. Сегодня работники регионального оператора «Горкомхоз» в Ульяновской области стали свидетелями нового случая жестокого обращения с домашними животными. На линии предсортировки отходов в связанном мешке был обнаружен кот. На него наткнулся сотрудник, когда разрезал мусорный пакет и подготавливал содержимое для дальнейший сортировки.

С животным теперь все в порядке, но вот жестокость хозяев, отправивших кота в мусорку, поражает. Еще страшнее, что этот случай — не первый в истории компании-сортировщика. Получается, что «кот в мешке» — это не случайность и не совпадение, а пугающая закономерность.