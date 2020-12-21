Кот в мешке: на мусоросортировочном комплексе в пакете нашли домашнего питомца

На мусоросортировочном комплексе по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) обнаружилась живая находка. Сегодня работники регионального оператора «Горкомхоз» в Ульяновской области стали свидетелями нового случая жестокого обращения с домашними животными. На линии предсортировки отходов в связанном мешке был обнаружен кот. На него наткнулся сотрудник, когда разрезал мусорный пакет и подготавливал содержимое для дальнейший сортировки.
С животным теперь все в порядке, но вот жестокость хозяев, отправивших кота в мусорку, поражает. Еще страшнее, что этот случай — не первый в истории компании-сортировщика. Получается, что «кот в мешке» — это не случайность и не совпадение, а пугающая закономерность.
Это уже третий случай за последние два месяца, когда при сортировке отходов сотрудники регоператора находят животных. Ранее здесь же были спасены две красноухие черепахи и африканский ушастый еж.
Сотрудники обращаются к гражданам: «Пожалуйста, не выбрасывайте своих питомцев! Если по каким-либо причинам вы не можете содержать у себя животное, ему всегда можно найти добрые руки и теплый дом. Помните о том, что мы в ответе за тех, кого приручили».
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