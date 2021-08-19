Кража без взлома: неизвестные похитили работу с выставки российского фотографа в Париже

Самое необычное заключалось в том, что работа висела недалеко от главного входа и поста охраны (по словам Александра примерно в 30 метрах) на углу здания и камера видеонаблюдения была направлена в ее сторону. Но охрана ничего не заметила и зафиксировала факт кражи только когда Александр обнаружил пропажу.

С помощью видео с камер удалось установить, что картину украли двое неизвестных ночью 31 июля в 1:50. В течение двух минут злоумышленники демонтировали работу и скрылись на микроавтобусе.

Во время нашей беседы Александр переживал, что так как полиция не нашла виновных, те могут вернуться за другими работами. И, к сожалению, он оказался прав.

15 августа ЮНЕСКО сообщило Александру о попытке повторной кражи еще двух работ. В этот раз охрана среагировала, заметив подозрительную активность у ограды. Ворам удалось скрыться. В этот раз картины они украсть не успели.

Снятые работы сейчас находятся у охраны, однако из-за падения на асфальт они серьезно повреждены и, судя по всему, восстановлению не подлежат.

Кто решил украсть фотографии, пока остается неизвестным. Полиция Франции ведет расследование.

Работы Александра Химушина – портреты представителей народов Сибири и Дальнего Востока – и рассказ фотографа о его проекте «Мир в лицах» публиковались в нашем журнале в 2018 году: