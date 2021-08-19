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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Происшествия

Кража без взлома: неизвестные похитили работу с выставки российского фотографа в Париже

Полина Петренко
19 августа 2021
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Фото: Александр Химушин / Facebook
В центре Парижа неизвестные украли фотокартину с выставки Александра Химушина, а через некоторое время совершили попытку повторного ограбления.

8 июля 2021 в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО открылась выставка «The World In Faces» фотографа и путешественника Александра Химушина. Выставка разделена на две части: первая часть экспозиции располагается в холле штаб-квартиры, вторая расположена по периметру с внешней части ограды здания. 

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Александр Химушин / Facebook

Размер у выставочных работ весьма ощутимый (2х1,5 метра) и выполнены они на больших алюминиевых панелях в собственной студии фотографа. Такие достаточно трудно демонтировать, а срезать их просто не получится. 

Однако преступников это не остановило.

Александр некоторое время отсутствовал в городе, а вернувшись, решил посетить выставку вместе с друзьями. На подходе к зданию он увидел, что одной из работ нет на месте. Пропала фотография девушки из народа Ульчи (Россия, Хабаровский край). 

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Александр Химушин Пропавшая фоторабота

Самое необычное заключалось в том, что работа висела недалеко от главного входа и поста охраны (по словам Александра примерно в 30 метрах) на углу здания и камера видеонаблюдения была направлена в ее сторону. Но охрана ничего не заметила и зафиксировала факт кражи только когда Александр обнаружил пропажу. 

С помощью видео с камер удалось установить, что картину украли двое неизвестных ночью 31 июля в 1:50. В течение двух минут злоумышленники демонтировали работу и скрылись на микроавтобусе. 

Во время нашей беседы Александр переживал, что так как полиция не нашла виновных, те могут вернуться за другими работами. И, к сожалению, он оказался прав. 

15 августа ЮНЕСКО сообщило Александру о попытке повторной кражи еще двух работ. В этот раз охрана среагировала, заметив подозрительную активность у ограды. Ворам удалось скрыться. В этот раз картины они украсть не успели. 

Снятые работы сейчас находятся у охраны, однако из-за падения на асфальт они серьезно повреждены и, судя по всему, восстановлению не подлежат.  

Кто решил украсть фотографии, пока остается неизвестным. Полиция Франции ведет расследование. 

Работы Александра Химушина – портреты представителей народов Сибири и Дальнего Востока – и рассказ фотографа о его проекте «Мир в лицах» публиковались в нашем журнале в 2018 году: 

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