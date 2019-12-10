Кровавое озеро под Омском: откуда оно взялось и что с ним делать дальше?

Вокруг в несколько слоев лежали кости животных, уже присыпанные снегом. Очевидно, что они были просто сброшены, и никакая санитарная обработка или утилизация не проводились. Между тем к месту скотомогильника регулярно наведываются звери и птицы, а именно так распространяются инфекционные заболевания.