Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Происшествия

Кровавое озеро под Омском: откуда оно взялось и что с ним делать дальше?

Анастасия Баринова
10 декабря 2019
75439575_163045845086552_8932638493072326628_n.jpg
В поселке неподалеку находится мясокомбинат.

Вблизи деревни Ковалево, расположенной на границе Омской и Новосибирской областей, найден водоем, полный крови. Местные жители давно жаловались на отвратительный запах, доносящийся с этой стороны, и представитель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Никита Мисюров вместе с коллегами проверил эти обращения. По данным Мисюрова, периметр кровавой лужи достигает 30-40 метров.

Вокруг в несколько слоев лежали кости животных, уже присыпанные снегом. Очевидно, что они были просто сброшены, и никакая санитарная обработка или утилизация не проводились. Между тем к месту скотомогильника регулярно наведываются звери и птицы, а именно так распространяются инфекционные заболевания.

/upload/iblock/5c8/5c8396ad8fa853778698f2e1f698203f.jpg
Читайте такжеВспышка сибирской язвы на Ямале

СМИ предполагают, что за нелегальную свалку биологических отходов ответственен местный мясокомбинат, но прямых доказательств, кроме близости расположения, нет. Россельхознадзор и прокуратура Омской области начали проверку, результаты будут готовы в первой половине января. Первые пробы не показали наличия возбудителей опасных инфекций.

К настоящему времени водоем и его окрестности продезинфицированы, но останки еще не убраны: их лишь присыпали грунтом.

Узнайте, зачем в России вводится учет и идентификация домашних животных.