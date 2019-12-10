Кровавое озеро под Омском: откуда оно взялось и что с ним делать дальше?

Вблизи деревни Ковалево, расположенной на границе Омской и Новосибирской областей, найден водоем, полный крови. Местные жители давно жаловались на отвратительный запах, доносящийся с этой стороны, и представитель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Никита Мисюров вместе с коллегами проверил эти обращения. По данным Мисюрова, периметр кровавой лужи достигает 30-40 метров.
Вокруг в несколько слоев лежали кости животных, уже присыпанные снегом. Очевидно, что они были просто сброшены, и никакая санитарная обработка или утилизация не проводились. Между тем к месту скотомогильника регулярно наведываются звери и птицы, а именно так распространяются инфекционные заболевания.
СМИ предполагают, что за нелегальную свалку биологических отходов ответственен местный мясокомбинат, но прямых доказательств, кроме близости расположения, нет. Россельхознадзор и прокуратура Омской области начали проверку, результаты будут готовы в первой половине января. Первые пробы не показали наличия возбудителей опасных инфекций.
К настоящему времени водоем и его окрестности продезинфицированы, но останки еще не убраны: их лишь присыпали грунтом.
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