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Как создаются корма для животных
Происшествия

Круассан запугал поляков: пришлось привлекать спасателей

Анастасия Баринова
16 апреля 2021
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Фото: KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Сотрудники службы защиты животных в Кракове получили сигнал о застрявшем на дереве существе, но на месте их ждал большой сюрприз.

Краковское общество защиты животных получило вызов от горожан, напуганных появлением на ветках непонятного «зверя». Они два дня даже не открывали окна, чтобы существо не пробралось в дом. Со стороны было не понятно, кто обосновался на соседнем дереве, но вызвавшая спасателей женщина сравнила «гостя» с игуаной (legwan на польском). Уровень ее знаний в области биологии иллюстрирует тот факт, что она назвала эту рептилию «лагуной» («lagun»). 

Слушая звонок, спасатели не верили своим ушам и смотрели на календарь, убеждаясь, что это не первоапрельский розыгрыш. И даже если бы это действительно была бы игуана – например, сбежавшая из частного террариума – она не вынесла бы холодов, которые царят в эти дни по всей Польше. Тем не менее, специалисты выехали по адресу и после долгих поисков указанного дерева они все же обнаружили на нем объект, который вызвал такую панику.

У него не было ни конечностей, ни головы – да и быть не могло. Загадочная игуана оказалась круассаном, выброшенным кем-то из окна (зачем кому-то вышвыривать круассан через окно – вопрос отдельный). 

«Он приобрел рептилоидные черты, напоминал малыша-дракона и готовился к вторжению»,– пошутили спасатели. Они предположили, что какой-то человек, вероятно, хотел покормить птиц, но выпечка застряла в ветвях сирени. 

Несмотря на отсутствие какой-либо угрозы, краковские спасатели одобрили вызов: специалисты напомнили, что люди всегда должны проявлять осторожность и сообщать о любых опасениях по поводу благополучия животных. 

Посмотрите, как брошенная хозяевами собака спасает коал.

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