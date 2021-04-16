Круассан запугал поляков: пришлось привлекать спасателей

Краковское общество защиты животных получило вызов от горожан, напуганных появлением на ветках непонятного «зверя». Они два дня даже не открывали окна, чтобы существо не пробралось в дом. Со стороны было не понятно, кто обосновался на соседнем дереве, но вызвавшая спасателей женщина сравнила «гостя» с игуаной (legwan на польском). Уровень ее знаний в области биологии иллюстрирует тот факт, что она назвала эту рептилию «лагуной» («lagun»).

Слушая звонок, спасатели не верили своим ушам и смотрели на календарь, убеждаясь, что это не первоапрельский розыгрыш. И даже если бы это действительно была бы игуана – например, сбежавшая из частного террариума – она не вынесла бы холодов, которые царят в эти дни по всей Польше. Тем не менее, специалисты выехали по адресу и после долгих поисков указанного дерева они все же обнаружили на нем объект, который вызвал такую панику.