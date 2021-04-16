Круассан запугал поляков: пришлось привлекать спасателей

Краковское общество защиты животных получило вызов от горожан, напуганных появлением на ветках непонятного «зверя». Они два дня даже не открывали окна, чтобы существо не пробралось в дом. Со стороны было не понятно, кто обосновался на соседнем дереве, но вызвавшая спасателей женщина сравнила «гостя» с игуаной (legwan на польском). Уровень ее знаний в области биологии иллюстрирует тот факт, что она назвала эту рептилию «лагуной» («lagun»).
Слушая звонок, спасатели не верили своим ушам и смотрели на календарь, убеждаясь, что это не первоапрельский розыгрыш. И даже если бы это действительно была бы игуана – например, сбежавшая из частного террариума – она не вынесла бы холодов, которые царят в эти дни по всей Польше. Тем не менее, специалисты выехали по адресу и после долгих поисков указанного дерева они все же обнаружили на нем объект, который вызвал такую панику.
У него не было ни конечностей, ни головы – да и быть не могло. Загадочная игуана оказалась круассаном, выброшенным кем-то из окна (зачем кому-то вышвыривать круассан через окно – вопрос отдельный).
«Он приобрел рептилоидные черты, напоминал малыша-дракона и готовился к вторжению»,– пошутили спасатели. Они предположили, что какой-то человек, вероятно, хотел покормить птиц, но выпечка застряла в ветвях сирени.
Несмотря на отсутствие какой-либо угрозы, краковские спасатели одобрили вызов: специалисты напомнили, что люди всегда должны проявлять осторожность и сообщать о любых опасениях по поводу благополучия животных.
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