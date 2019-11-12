Крупнейшее с 2003 года землетрясение во Франции: последствия

11 ноября на юго-востоке Франции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Его эпицентр пришелся на территорию между городами Лион и Монтелимар, расположенными на расстоянии 150 км друг от друга.
Жители близлежащих поселений рассказали, что ощутили довольно сильные толчки.
Виктория Бриэль, проживающая в Приве, что примерно в 25 километрах от эпицентра землетрясения, рассказала, что находилась в пекарне своей матери, когда начались толчки, в результате которых перевернулась и разбилась посуда.
Другой житель этого района, Дидье Леви, живущий в замке XV века, заявил, что люстры в помещениях дрожали еще несколько минут после землетрясения.
По словам губернатора региона, в результате землетрясения один человек получил серьезную травму из-за поломавшихся строительных лесов. Три человека в соседнем регионе Ардеш отделались легкими повреждениями.
В пресс-службе губернатора заявили, что ни одному из близлежащих зданий не было нанесено серьезного ущерба.
В то же время, в соцсетях начали появляться фотографии, на которых видны обрушившиеся части домов и разломы в земле, которые якобы стали следствием последнего землетрясения.
France After 5.4 Magnitude- Earthquake Felt in Southern France. pic.twitter.com/JvI6clf6o2— KashfRANA (@kashf_rana) November 12, 2019
Еще одним последствием землетрясения стала приостановка работы реакторов на атомной электростанции Трикастен, располагающейся в департаменте Ардеш. Сотрудники АЭС сообщили, что эта мера была профилактической – никаких повреждений на электростанции не выявлено.
Сейсмологи сообщили, что это землетрясение было крупнейшим во Франции с 2003 года.