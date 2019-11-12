Крупнейшее с 2003 года землетрясение во Франции: последствия

11 ноября на юго-востоке Франции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Его эпицентр пришелся на территорию между городами Лион и Монтелимар, расположенными на расстоянии 150 км друг от друга.

Жители близлежащих поселений рассказали, что ощутили довольно сильные толчки.

Виктория Бриэль, проживающая в Приве, что примерно в 25 километрах от эпицентра землетрясения, рассказала, что находилась в пекарне своей матери, когда начались толчки, в результате которых перевернулась и разбилась посуда.

Другой житель этого района, Дидье Леви, живущий в замке XV века, заявил, что люстры в помещениях дрожали еще несколько минут после землетрясения.