Леса Сардинии в огне, объявлено чрезвычайное положение

В воскресенье на средиземноморском острове Сардиния вспыхнули пожары. 1500 жителей были эвакуированы; только из коммуны Кульери неподалеку от Ористано за несколько часов было вывезено 400 человек. Повреждены жилые дома и фабрики, но жертв, к счастью, нет.