Леса Сардинии в огне, объявлено чрезвычайное положение

В воскресенье на средиземноморском острове Сардиния вспыхнули пожары. 1500 жителей были эвакуированы; только из коммуны Кульери неподалеку от Ористано за несколько часов было вывезено 400 человек. Повреждены жилые дома и фабрики, но жертв, к счастью, нет.
Ieri in provincia di Oristano. pic.twitter.com/W7HTFcKSXq— Giampaolo Ruggeri (@GiampyJ) July 26, 2021
С огнем борется 7500 человек, имеющих в своем распоряжении семь пожарных самолетов и 13 вертолетов. Дополнительную авиационную технику выслали Франция и Греция. Сложность представляет сухой юго-западный ветер, постоянно раздувающий пламя.
После 60-ти часов пожара местные власти объявили чрезвычайное положение.
Защитники животных рассказали о героизме, который проявили пастушьи собаки: оказавшись среди огня и дыма, они продолжили свою службу, доставив овец в безопасные места. Сами они с ожогами лап, кожи и глаз проходят лечение в ветеринарных клиниках.
Посмотрите, как в Австралии брошенная хозяевами собака спасала пострадавших при пожаре коал.