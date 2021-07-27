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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Происшествия

Леса Сардинии в огне, объявлено чрезвычайное положение

Анастасия Баринова
27 июля 2021
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Фото: Giampaolo Ruggeri/Twiter
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Фото: Clinica Veterinaria Duemari
Пастушьи собаки проявили героизм по спасению овец.

В воскресенье на средиземноморском острове Сардиния вспыхнули пожары. 1500 жителей были эвакуированы; только из коммуны Кульери неподалеку от Ористано за несколько часов было вывезено 400 человек. Повреждены жилые дома и фабрики, но жертв, к счастью, нет.

С огнем борется 7500 человек, имеющих в своем распоряжении семь пожарных самолетов и 13 вертолетов. Дополнительную авиационную технику выслали Франция и Греция. Сложность представляет сухой юго-западный ветер, постоянно раздувающий пламя.

«Это беспрецедентные события в истории Сардинии. К настоящему времени 20 000 гектаров леса, которые иллюстрируют многовековую историю нашего острова, превратились в пепел», – губернатор области Кристиан Салинас.

После 60-ти часов пожара местные власти объявили чрезвычайное положение.

Защитники животных рассказали о героизме, который проявили пастушьи собаки: оказавшись среди огня и дыма, они продолжили свою службу, доставив овец в безопасные места. Сами они с ожогами лап, кожи и глаз проходят лечение в ветеринарных клиниках.

Посмотрите, как в Австралии брошенная хозяевами собака спасала пострадавших при пожаре коал.

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