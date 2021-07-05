Масштабное наводнение в Сочи: видео

В результате ливней вышли из берегов реки Хорота и Мацеста, и в городе начался потоп. Узкие улицы превратились в бурные реки, уносящие с собой припаркованные машины и даже автобусы.

В домах, стоящих вдоль вышедшей из берегов Кудепсты, люди спасаются от наводнения на крышах веранд. Местами вода поднялась до уровня окон первых этажей. На территории курорта объявлено штормовое предупреждение, жителей предупредили о возможной эвакуации.