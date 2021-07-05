Масштабное наводнение в Сочи: видео

4 июля на Сочи обрушился ливень со шквалистым ветром. В городе повалило деревья и сорвало крышу многоэтажного дома. Одно из упавших деревьев насмерть придавило мужчину. Еще два человека получили повреждения, один из них госпитализирован.
В результате ливней вышли из берегов реки Хорота и Мацеста, и в городе начался потоп. Узкие улицы превратились в бурные реки, уносящие с собой припаркованные машины и даже автобусы.
В домах, стоящих вдоль вышедшей из берегов Кудепсты, люди спасаются от наводнения на крышах веранд. Местами вода поднялась до уровня окон первых этажей. На территории курорта объявлено штормовое предупреждение, жителей предупредили о возможной эвакуации.
В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что сильные осадки в городе продолжатся ориентировочно до 15.00 мск понедельника, после чего их интенсивность пойдёт на спад.
«Осадки, будут уходить в сторону Туапсе, после 18 часов от Туапсе тоже будут уходить, ослабевать дожди. Сегодня это закончится у них такое страшное. В течение ночи еще сохранятся кратковременные дожди, но уже не такие сильные», – сообщили в краснодарском гидрометцентре.
С последствиями непогоды борются около 300 сотрудников МЧС. задействована вся резервная техника, в том числе пожарные расчеты с мотопомпами. Все городские службы работают в усиленном режиме, сообщил глава города Алексей Копайгородский.