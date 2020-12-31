Массивный оползень в Норвегии уничтожил больше 10 домов

Катастрофа произошла в административном поселении Аск примерно в 35 км к северо-востоку от Осло. Оползень начал сходить утром 30 декабря, под слоем глины оказались погребены несколько домов, а днем в образовавшуюся расселину обрушилось еще два дома.

Изначально полиция объявила о 26 пропавших без вести жителях поселения, но к концу дня пропавших осталось всего 11 — других жителей нашли. Точные данные о количестве пострадавших пока неизвестны. Эвакуированы не менее 700 человек.