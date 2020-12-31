Массивный оползень в Норвегии уничтожил больше 10 домов

Катастрофа произошла в административном поселении Аск примерно в 35 км к северо-востоку от Осло. Оползень начал сходить утром 30 декабря, под слоем глины оказались погребены несколько домов, а днем в образовавшуюся расселину обрушилось еще два дома.
Изначально полиция объявила о 26 пропавших без вести жителях поселения, но к концу дня пропавших осталось всего 11 — других жителей нашли. Точные данные о количестве пострадавших пока неизвестны. Эвакуированы не менее 700 человек.
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что ситуация очень опасна и выполнять спасательные работы можно только с вертолета. «Там могут быть люди… Но в то же время мы не можем быть в этом уверены, потому что сейчас новогодние праздники, и эти люди могли просто уехать», — сказала она.
Геологи из Норвежского управления водных ресурсов и энергетики в настоящее время изучают место, где произошел оползень, чтобы определить, безопасно ли посылать туда спасательные команды.
December 30, 2020
Область, где находится Аск, находится в месте, известном наличием большого количества плывунного грунта и тиксотропных глинистых систем. Имея довольно высокую влажность, такие породы способны мгновенно разжижаться, а затем снова возвращаться в исходное состояние.
Такие глины встречаются на севере России, на Аляске, в Швеции, Норвегии, Финляндии и Канаде — на территориях, которые были покрыты льдом во время плейстоценового оледенения. Они имеют морское происхождение, но в результате поднятия поверхности после отступления ледника оказались на суше.
По словам представителя директората Лайлы Хоивик, размер сошедшего пласта земли составлял около 300 на 700 метров. Похожее бедствие произошло в Норвегии в июне. Тогда восемь домов унесло в океан вместе с огромным куском суши. Гигантская масса горной породы, растянувшаяся на 600 метров, оторвалась от берега и сползла в Атлантический океан.