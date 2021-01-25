Массовая гибель рыб в Воронежском заповеднике оказалась вызвана сбросом стоков

По словам пресс-службы ведомства Нины Смирновой, в пробах воды из Усманки также было выявлено превышение ПДК других веществ: меди — в 30 раз, марганца — в 16 раз, фосфат-иона — в 11,5 раз, железа — в 9 раз, цинка — в 8 раз. Также было обнаружено шестикратное превышение ПДК фторид-иона, трёхкратное превышение нефти и других веществ.

Мор рыбы был выявлен на участке протяженностью около 3 км, который входит в состав Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В. М. Пескова. Директор заповедника Анатолий Тарасов заявил, что ущерб от гибели рыбы только в одном из плесов превысил 110 млн рублей.

Полностью определить масштабы экологической катастрофы пока не представляется возможным из-за периодических заморозков и оттепелей — образовался многослойный лёд, и, вероятно, погибшую рыбу можно будет найти на мелководье даже весной.

Тем не менее экосистеме однозначно был нанесён огромный урон, и все околоводные животные тоже в опасности. Выживание норок, выдр, питающихся рыбой птиц, а также организмов, размножающихся в воде (комаров, стрекоз и других), находится под угрозой.

Сам заповедник, занимающий более 31 тысяч га на территории Воронежской и Липецкой областей, был создан в 1923 году для сохранения популяции бобров. В 1985 году он получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО, а с 2011 года в нем реализуется программа по увеличению популяции европейского благородного оленя — сейчас там насчитывается около 120 особей.