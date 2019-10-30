МИД Израиля временно закрыл посольства по всему миру

Этот шаг был скоординирован Министерством иностранных дел, Министерством обороны и израильским профсоюзом Гиcтадрут. Забастовка связана с решением Казначейства, ранее потребовавшего у дипломатов вернуть деньги, которые были им переданы на возмещение различных расходов. Как сообщает The Times of Israel, Казначейство собирается воплотить свои требования задним числом. Их выполнение лишило бы каждого израильского дипломата суммы в несколько тысяч долларов.

Профсоюз МИД Израиля периодически объявляет забастовки сотрудников центрального аппарата и загранпредставительств. Цель таких акций — добиться повышения зарплат и улучшения условий жизни дипломатов, работающих за рубежом. Как правило, во время забастовок загранпредставительства Израиля прекращают работу и прием посетителей (за исключением форс-мажорных случаев, угрожающих безопасности и жизни граждан Израиля). Кроме того, сотрудники центрального аппарата и загранпредставительств прекращают подготовки визитов израильских и зарубежных официальных лиц.

За последние 20 лет бюджеты всех министерств в Израиле удвоились, за исключением бюджета МИД, который был сокращен и на сегодня составляет около 367 миллионов долларов.