Министр окружающей среды Японии собирался сбросить радиоактивные отходы Фукусимы в океан. Его уволили

Министр окружающей среды Японии Ёсиаки Харада заявил журналистам, что японской компании-оператору ТЕРСО придется слить в океан более 1 млн тонн радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». По его словам, другого выхода из этой ситуации не существует.

Оператор Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) хранит загрязненную воду в резервуарах на площадке завода Фукусима-дайити. По оценкам экспертов, к 2022 году вместительность баков будет исчерпана, что приведет к большим проблемам в отношении безопасной утилизации.

Генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга заявил, что Харада выразил только личное мнение, и власти Японии пока не пришли к единому мнению относительно утилизации радиоактивной воды.

Предлагаются разные варианты решения проблемы: от простого слива переработанной воды в море до захоронения баков под землей и даже выпуска воды в глубокие слои земной коры.

По словам представителей ТЕРСО, вода из Фукусимы очищена специальными фильтрами, и сейчас в ней содержится только безопасный для человека тритий. Но эти данные опровергаются данными из документов, которые оказались в доступе у The Daily Telegraph. Из них следует, что в воде из АЭС присутствуют опасные радиоактивные элементы: стронций, родий и кобальт-60.

Во вторник в Японии сменился состав кабинета министров. Ёсиаки Харада потерял свое место в правительстве , но пока неизвестно, связана ли его отставка с позицией по отходам Фукусимы.

Шестиреакторная АЭС «Фукусима-1» была частично разрушена в результате мощного землетрясения, произошедшего 11 марта 2011 года, и последовавшего за ним цунами.

В течение последних восьми лет около 200 тонн радиоактивной воды выкачивалось из поврежденных зданий реактора каждый день.