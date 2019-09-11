Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Происшествия

Министр окружающей среды Японии собирался сбросить радиоактивные отходы Фукусимы в океан. Его уволили

11 сентября 2019
Фукусима
Фото: flickr.com
Страна пока не может решить, как поступить с радиоактивной водой, которая находится на поврежденной АЭС.

Министр окружающей среды Японии Ёсиаки Харада заявил журналистам, что японской компании-оператору ТЕРСО придется слить в океан более 1 млн тонн радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». По его словам, другого выхода из этой ситуации не существует.

Оператор Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) хранит загрязненную воду в резервуарах на площадке завода Фукусима-дайити. По оценкам экспертов, к 2022 году вместительность баков будет исчерпана, что приведет к большим проблемам в отношении безопасной утилизации.

Генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга заявил, что Харада выразил только личное мнение, и власти Японии пока не пришли к единому мнению относительно утилизации радиоактивной воды.

Предлагаются разные варианты решения проблемы: от простого слива переработанной воды в море до захоронения баков под землей и даже выпуска воды в глубокие слои земной коры.

По словам представителей ТЕРСО, вода из Фукусимы очищена специальными фильтрами, и сейчас в ней содержится только безопасный для человека тритий. Но эти данные опровергаются данными из документов, которые оказались в доступе у The Daily Telegraph. Из них следует, что в воде из АЭС присутствуют опасные радиоактивные элементы: стронций, родий и кобальт-60.

Во вторник в Японии сменился состав кабинета министров. Ёсиаки Харада потерял свое место в правительстве , но пока неизвестно, связана ли его отставка с позицией по отходам Фукусимы.

Шестиреакторная АЭС «Фукусима-1» была частично разрушена в результате мощного землетрясения, произошедшего 11 марта 2011 года, и последовавшего за ним цунами.

В течение последних восьми лет около 200 тонн радиоактивной воды выкачивалось из поврежденных зданий реактора каждый день.

/upload/iblock/79c/79ce9058e9b5207bbd0c31e1db74bdc1.jpg
Жизнь планеты
Пять лет после взрыва: безопасно ли жить в районе Фукусимы?
Электрический угорь
Рыбы
Электрический рекордсмен: обнаружен новый вид угря, удар тока которого достигает 860 вольт
default.png
Человек
Каннибализм – решение продовольственного кризиса: идея шведского учёного
Оригинальный Чеснок и его клон
Звери
Первый в мире клонированный кот оказался совершенно не похож на оригинал
Petr Kadlec.jpg
Жемчужина Залива
Пляжи Абу-Даби: путеводитель
Zrzut ekranu 2019-08-9 o 10.30.00_0.jpg
Наука
В Израиле найдены следы древней цивилизации, о которой почти ничего не известно
Норильск
Природа
В Норильск пришла зима: фото заснеженного города
ezgif-5-88e4656ac5c8.jpg
Природа
Слон прогоняет носорогов от водопоя: видео
Cryodrakon boreas
Палеонтология
«Борейский криодракон»: ученые описали новый вид огромных птерозавров