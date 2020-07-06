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Происшествия

Молнии убили 147 человек в индийском штате всего за 10 дней

National Geographic Россия
06 июля 2020
Молния
Фото: needpix.com
Власти связывают это с изменением климата.

В результате разрядов молний в штате Бихар на севере Индии погибли 147 человек, сообщили власти страны в воскресенье, 5 июня. Всего, по их данным, с конца марта число жертв молний достигло 215 человек; в основном, это фермеры, сельские рабочие и скотоводы. Рекордное число погибших приходится на субботу — 25 человек. 

«Метеорологи, ученые и официальные лица сообщили мне, что повышение температуры из-за изменения климата является основной причиной увеличения ударов молний», — сказал Лакшмешвар Рай, министр по противодействию стихийным бедствиям Индии.

Удары молнии во время ежегодного муссона, который длится с июня по сентябрь, довольно распространены в Индии. Однако число жертв в Бихаре в этом году уже превысило общее число смертельных случаев, ежегодно регистрируемых в штате за последние несколько лет. При этом сезон муссонов только начался. 

Бихарский агрометеоролог Абдус Саттар заявил, что аномальное количество молний вызвано крупномасштабной нестабильностью в атмосфере, вызванной повышением температуры и чрезмерной влажностью.

Власти Индии запустили приложение, которое, по их словам, помогает прогнозировать возможные удары молний. Однако беднейшие фермеры в стране просто не имеют смартфонов. По данным официальных лиц, в соседнем штате Уттар-Прадеш с апреля пострадали чуть более 200 человек.

Летние дожди приходят в страну из Индийского океана, этот муссон набирает обороты в самом начале лета, подпитываясь по пути влагой из Бенгальского залива и Аравийского моря, а затем проходит над Индией, двигаясь в сторону северо-запада. Во время юго-западного муссона в большинстве регионов страны выпадает вплоть до 80% их годовой нормы осадков. 

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