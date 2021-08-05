Молния убила 17 человек на свадьбе в Бангладеш

5 августа в городе Шибгандж на северо-западе Бангладеш разразилась сильная гроза. В это время большая группа людей на лодке направлялась к дому невесты, чтобы затем отправиться на церемонию бракосочетания. Судно подошло к берегу, но люди не успели его покинуть. Несколько разрядов молнии, последовавших один за другим, убило 16 человек.
Еще 14 участников свадьбы, в том числе жених, получили ожоги. Пострадавших доставили в больницу, где один человек скончался, и таким образом общее число жертв составило 17.
At least 17 people were killed and more than a dozen injured, including the groom, when lightning struck a wedding party on a boat in Bangladesh. https://t.co/n4Vyx8F1JP— New York Times World (@nytimesworld) August 5, 2021
Каждую секунду по поверхности Земли бьет около ста молний, но в некоторых местах это происходит чаще. В Бангладеш по этой причине ежегодно умирает более 100 человек. В 2016 году власти назвали грозы с молниями стихийным бедствием: тогда в течение мая погибло более 200 человек, при этом 82 — за один день. Большинство из них были фермерами, работавшими на полях.
По оценкам, во всем мире смертность от молний составляет от 0,2 до 1,7 случаев на 1 000 000 человек; для Бангладеш этот показатель — на уровне 0,9. Эксперты объясняют эти цифры вырубкой лесов: раньше высокие деревья выступали в качестве «громоотвода», снижая смертельную статистику.
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