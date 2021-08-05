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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Происшествия

Молния убила 17 человек на свадьбе в Бангладеш

Анастасия Баринова
05 августа 2021
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Фото: Pixabay
Жених был ранен, но выжил.

5 августа в городе Шибгандж на северо-западе Бангладеш разразилась сильная гроза. В это время большая группа людей на лодке направлялась к дому невесты, чтобы затем отправиться на церемонию бракосочетания. Судно подошло к берегу, но люди не успели его покинуть. Несколько разрядов молнии, последовавших один за другим, убило 16 человек.

Еще 14 участников свадьбы, в том числе жених, получили ожоги. Пострадавших доставили в больницу, где один человек скончался, и таким образом общее число жертв составило 17.

Каждую секунду по поверхности Земли бьет около ста молний, но в некоторых местах это происходит чаще. В Бангладеш по этой причине ежегодно умирает более 100 человек. В 2016 году власти назвали грозы с молниями стихийным бедствием: тогда в течение мая погибло более 200 человек, при этом 82 — за один день. Большинство из них были фермерами, работавшими на полях.

Рамазанов Рустам Рамазанович
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По оценкам, во всем мире смертность от молний составляет от 0,2 до 1,7 случаев на 1 000 000 человек; для Бангладеш этот показатель — на уровне 0,9. Эксперты объясняют эти цифры вырубкой лесов: раньше высокие деревья выступали в качестве «громоотвода», снижая смертельную статистику.

Узнайте о молниях-рекордсменах по длительности и по протяженности.

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