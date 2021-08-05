Молния убила 17 человек на свадьбе в Бангладеш

5 августа в городе Шибгандж на северо-западе Бангладеш разразилась сильная гроза. В это время большая группа людей на лодке направлялась к дому невесты, чтобы затем отправиться на церемонию бракосочетания. Судно подошло к берегу, но люди не успели его покинуть. Несколько разрядов молнии, последовавших один за другим, убило 16 человек.

Еще 14 участников свадьбы, в том числе жених, получили ожоги. Пострадавших доставили в больницу, где один человек скончался, и таким образом общее число жертв составило 17.