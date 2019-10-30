Парень украл лемура из зоопарка и попал в тюрьму

33-летний Исаак — самый старый лемур Северной Америки среди живущих в неволе. Кольцехвостые или кошачьи лемуры (лат. Lemur catta) относятся к вымирающим видам. В дикой природе продолжительность жизни этих животных не превышает 25 лет.



К счастью, лемур был найден на следующий день: его оставили у одного из ближайших отелей в ящике с запиской «Он взят из зоопарка Санта-Ана, пожалуйста, отнесите его в полицию». Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, который принес коробку, и вскоре тот был найден. Похитителем оказался 19-летний местный житель Акинтас Касбар (Aquinas Kasbar).