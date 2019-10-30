Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Происшествия

Парень украл лемура из зоопарка и попал в тюрьму

Анастасия Баринова
30 октября 2019
isaac.jpg
Лемур Исаак
Фото: Зоопарк Санта-Аны
ring-tailed-lemur-2934627_1280.jpg
Фото: Andreas Lischka/Pixabay
Суд приговорил его к трем месяцам тюремного заключения.

В июле в зоопарке американского города Санта-Ана (Калифорния) произошел акт вандализма: в нерабочее время неизвестный ворвался на территорию и с помощью болторезов проделал дыры в загонах, где содержались лемуры, капуцины и другие небольшие приматы. Многие из них сбежали из вольеров, но вскоре были пойманы. Однако зоопарк недосчитался лемура по кличке Исаак.

33-летний Исаак — самый старый лемур Северной Америки среди живущих в неволе. Кольцехвостые или кошачьи лемуры (лат. Lemur catta) относятся к вымирающим видам. В дикой природе продолжительность жизни этих животных не превышает 25 лет.

К счастью, лемур был найден на следующий день: его оставили у одного из ближайших отелей в ящике с запиской «Он взят из зоопарка Санта-Ана, пожалуйста, отнесите его в полицию». Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, который принес коробку, и вскоре тот был найден. Похитителем оказался 19-летний местный житель Акинтас Касбар (Aquinas Kasbar).

Он  признал себя виновным, а недавно предстал перед судом. Ему предстоит провести в тюрьме ещё три месяца, а также выплатить штраф в размере 8486 долларов: в такую сумму зоопарк оценил свой ущерб.

«Федеральное правительство поместило лемуров в список исчезающих видов, что делает похищение федеральным преступлением», – правоохранительные органы.

Помимо этого, лемур находился в ящике без отверстий для воздуха, что расценивается как жестокое обращение с животными. Причина, по которой Касбар совершил правонарушение, так и не установлена: в полиции склоняются к мысли, что это была дурная шутка.

/upload/iblock/f0b/f0b0e09f4c78d7caf179028d2277b7d2.jpg
Читайте такжеАвстралийцы украли ехидну и разочаровались в ней

К счастью, Исаак легко перенес приключение, и его здоровью сейчас ничто не угрожает. Старый лемур быстро воссоединился с сородичами и чувствует себя хорошо. Посмотрите, как лемуры атаковали журналиста.