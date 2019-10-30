Парень украл лемура из зоопарка и попал в тюрьму
В июле в зоопарке американского города Санта-Ана (Калифорния) произошел акт вандализма: в нерабочее время неизвестный ворвался на территорию и с помощью болторезов проделал дыры в загонах, где содержались лемуры, капуцины и другие небольшие приматы. Многие из них сбежали из вольеров, но вскоре были пойманы. Однако зоопарк недосчитался лемура по кличке Исаак.
33-летний Исаак — самый старый лемур Северной Америки среди живущих в неволе. Кольцехвостые или кошачьи лемуры (лат. Lemur catta) относятся к вымирающим видам. В дикой природе продолжительность жизни этих животных не превышает 25 лет.
К счастью, лемур был найден на следующий день: его оставили у одного из ближайших отелей в ящике с запиской «Он взят из зоопарка Санта-Ана, пожалуйста, отнесите его в полицию». Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, который принес коробку, и вскоре тот был найден. Похитителем оказался 19-летний местный житель Акинтас Касбар (Aquinas Kasbar).
Newport Beach teen sentenced to 3 months federal prison for stealing oldest ring-tailed lemur in North American captivity in after-hours heist at @SantaAnaZoo https://t.co/3vFe4CcuFL— KTLA (@KTLA) October 29, 2019
Он признал себя виновным, а недавно предстал перед судом. Ему предстоит провести в тюрьме ещё три месяца, а также выплатить штраф в размере 8486 долларов: в такую сумму зоопарк оценил свой ущерб.
Помимо этого, лемур находился в ящике без отверстий для воздуха, что расценивается как жестокое обращение с животными. Причина, по которой Касбар совершил правонарушение, так и не установлена: в полиции склоняются к мысли, что это была дурная шутка.
К счастью, Исаак легко перенес приключение, и его здоровью сейчас ничто не угрожает. Старый лемур быстро воссоединился с сородичами и чувствует себя хорошо. Посмотрите, как лемуры атаковали журналиста.