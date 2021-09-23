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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Происшествия

Мощное землетрясение в Австралии: фото и видео

Анастасия Баринова
23 сентября 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
Для востока страны такие события крайне необычны.

22 сентября в австралийском штате Виктория произошло землетрясение магнитудой 6,0 — одно из крупнейших в стране за всю историю наблюдений. Погибших нет, но множество зданий было разрушено, и во всех соседних штатах также были зафиксированы подземные толчки.

Известно о пострадавших: мужчина в возрасте 70 лет был госпитализирован вследствие падения на него уличной конструкции, и еще несколько человек получили легкие травмы. В распоряжение СМИ попало трогательное видео, снятое наружной камерой наблюдения. На нём сапсан, высиживающий яйца, ощутил толчки и ринулся прочь от гнезда, но тут же вернулся к своему будущему потомству: родительский инстинкт оказался на первом месте.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км недалеко от небольшого города Мэнсфилд в штате Виктория — примерно в 200 км к северо-востоку от Мельбурна. Землетрясение также ощущалось в городе Аделаида (800 км к западу в штате Южная Австралия), Канберре (660 км к северу) и в Сиднее (900 км к северу в штате Новый Южный Уэльс).

На юго-востоке страны, от Аделаиды до Сиднея, живет более половины 25-миллионного населения Австралии. Эта территория находится в центре Индо-Австралийской тектонической плиты, и землетрясений здесь практически не бывает. Однако самое смертоносное событие такого рода произошло именно в этом районе: в 1989 году землетрясение магнитудой 5,6 в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс) унесло жизни 13 человек.

По сообщению австралийского Бюро метеорологии, сейчас угрозы цунами для материковой части Австралии, островов и других территорий нет. Однако жителей штата Виктория предупредили о необходимости подготовиться к новым подземным толчкам в ближайшие «дни, если не недели»: уже сейчас продолжают фиксироваться афтершоки разного уровня мощности.

А пока страна подсчитывает ущерб. По предварительным данным, повреждено почти 50 зданий (большинство — в Мэнсфилде и Мельбурне), более 35 тысяч жителей Мельбурна из-за обрыва ЛЭП остались без электроснабжения.

Узнайте о крупнейших землетрясениях последних столетий.

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