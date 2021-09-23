Мощное землетрясение в Австралии: фото и видео

На юго-востоке страны, от Аделаиды до Сиднея, живет более половины 25-миллионного населения Австралии. Эта территория находится в центре Индо-Австралийской тектонической плиты, и землетрясений здесь практически не бывает. Однако самое смертоносное событие такого рода произошло именно в этом районе: в 1989 году землетрясение магнитудой 5,6 в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс) унесло жизни 13 человек.

По сообщению австралийского Бюро метеорологии, сейчас угрозы цунами для материковой части Австралии, островов и других территорий нет. Однако жителей штата Виктория предупредили о необходимости подготовиться к новым подземным толчкам в ближайшие «дни, если не недели»: уже сейчас продолжают фиксироваться афтершоки разного уровня мощности.

А пока страна подсчитывает ущерб. По предварительным данным, повреждено почти 50 зданий (большинство — в Мэнсфилде и Мельбурне), более 35 тысяч жителей Мельбурна из-за обрыва ЛЭП остались без электроснабжения.