Мужчина и женщина выжили, проведя две недели в австралийской пустыне
19 ноября 52-летняя Тамра Макбит-Райли выехала с друзьями Клэр Хокридж и Фу Траном в сопровождении стаффордширского бультерьера из города Алис-Спрингс по направлению к обширным и незаселенным территориям к югу от города.
Группа путешествовала, пока машина Тамры не застряла в мокрой глине пересохшей реки Хью. Макбит-Райли сообщила, что они безуспешно пытались вытащить транспортное средство в течение трех дней. Днем путешественники прятались от 40-градусной жары в яме, вырытой под автомобилем, ожидая спасения, а ночью спали внутри машины.
С собой в поездку они взяли шесть литров воды, десять банок коктейля «водка со льдом», печенье и лапшу из говядины. Через три дня все запасы были израсходованы.
Группа отправилась на поиски воды. Найти ее удалось в яме, вырытой для скота. Путешественники смогли напиться, просеяв жидкость через рубашку.
Через три дня после выезда из Алис-Спрингс друзья решили разделиться. Макбит-Райли осталась в районе водопоя, решив, что ее собака не переживет долгой прогулки, а Тран и Хокридж пошли по направлению к шоссе в надежде найти помощь.
Для поиска пропавших были выделены вертолеты. В конечном итоге 1 декабря спасатели заметили Тамру в полутора километрах от автомобиля. Женщина, находившаяся в крайне изможденном состоянии, была доставлена в больницу.
Спустя два дня 40-летний Фу Тран добрался до одного из местных ранчо. Его владелец, описывая состояние Трана, сказал, что мужчина слегка дезориентирован, но находится в норме.
Поиски Клэр Хокридж по-прежнему продолжаются. Полин Викари отмечает, что они осложняются особенностями местности.
«Это довольно разнообразная местность с песчаными дюнами, твердой глиной, участками с густыми деревьями. Но в этом районе также есть скалы и хребты», – говорит Викари.
Алис-Спрингс – отдаленный город на Северной территории Австралии, расположенный на расстоянии 1500 километров от Дарвина и Аделаиды. Это отправной пункт для путешествий в Красный центр – внутренний пустынный регион страны.