Мужчина и женщина выжили, проведя две недели в австралийской пустыне

19 ноября 52-летняя Тамра Макбит-Райли выехала с друзьями Клэр Хокридж и Фу Траном в сопровождении стаффордширского бультерьера из города Алис-Спрингс по направлению к обширным и незаселенным территориям к югу от города.

Группа путешествовала, пока машина Тамры не застряла в мокрой глине пересохшей реки Хью. Макбит-Райли сообщила, что они безуспешно пытались вытащить транспортное средство в течение трех дней. Днем путешественники прятались от 40-градусной жары в яме, вырытой под автомобилем, ожидая спасения, а ночью спали внутри машины.

С собой в поездку они взяли шесть литров воды, десять банок коктейля «водка со льдом», печенье и лапшу из говядины. Через три дня все запасы были израсходованы.

Группа отправилась на поиски воды. Найти ее удалось в яме, вырытой для скота. Путешественники смогли напиться, просеяв жидкость через рубашку.