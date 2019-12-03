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Происшествия

Мужчина и женщина выжили, проведя две недели в австралийской пустыне

03 декабря 2019
Тамра Макбит-Райли
Тамра Макбит-Райли
Еще одна пропавшая женщина пока не найдена.

19 ноября 52-летняя Тамра Макбит-Райли выехала с друзьями Клэр Хокридж и Фу Траном в сопровождении стаффордширского бультерьера из города Алис-Спрингс по направлению к обширным и незаселенным территориям к югу от города.

Группа путешествовала, пока машина Тамры не застряла в мокрой глине пересохшей реки Хью. Макбит-Райли сообщила, что они безуспешно пытались вытащить транспортное средство в течение трех дней. Днем путешественники прятались от 40-градусной жары в яме, вырытой под автомобилем, ожидая спасения, а ночью спали внутри машины.

С собой в поездку они взяли шесть литров воды, десять банок коктейля «водка со льдом», печенье и лапшу из говядины. Через три дня все запасы были израсходованы.

Группа отправилась на поиски воды. Найти ее удалось в яме, вырытой для скота. Путешественники смогли напиться, просеяв жидкость через рубашку.

«Это была все еще довольно грязная, не гигиеническая вода, но она поддерживала их жизнь», – Полин Викари, суперинтендант полиции, участвовавшая в поиске пропавших.

Через три дня после выезда из Алис-Спрингс друзья решили разделиться. Макбит-Райли осталась в районе водопоя, решив, что ее собака не переживет долгой прогулки, а Тран и Хокридж пошли по направлению к шоссе в надежде найти помощь.

Для поиска пропавших были выделены вертолеты. В конечном итоге 1 декабря спасатели заметили Тамру в полутора километрах от автомобиля. Женщина, находившаяся в крайне изможденном состоянии, была доставлена в больницу.

«У нее был довольно травмирующий период времени. Очевидно, что она просто оставалась там, где есть вода, и пила ее, что помогало ей двигаться», – Полин Викари.

Спустя два дня 40-летний Фу Тран добрался до одного из местных ранчо. Его владелец, описывая состояние Трана, сказал, что мужчина слегка дезориентирован, но находится в норме.

Поиски Клэр Хокридж по-прежнему продолжаются. Полин Викари отмечает, что они осложняются особенностями местности.

«Это довольно разнообразная местность с песчаными дюнами, твердой глиной, участками с густыми деревьями. Но в этом районе также есть скалы и хребты», – говорит Викари.

Алис-Спрингс – отдаленный город на Северной территории Австралии, расположенный на расстоянии 1500 километров от Дарвина и Аделаиды. Это отправной пункт для путешествий в Красный центр – внутренний пустынный регион страны.