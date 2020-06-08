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Происшествия

Мужчина провел шесть дней на дне колодца на Бали

National Geographic Россия
08 июня 2020
Он сломал ногу и не мог выбраться самостоятельно.

29-летний британец Джейкоб Робертс упал в 4-метровый колодец в деревне Пекату на Бали. Как сообщает ВВС, мужчина убегал от собаки, упал в колодец и сломал ногу. 

По свидетельствам очевидцев, на дне колодца было небольшое количество воды, что, вероятно, спасло мужчину от обезвоживания. Робертс находился в ловушке на протяжении шести дней, после чего местные жители наконец-то услышали его вопли о помощи. 

Начальник местного поисково-спасательного управления Геде Дармада сообщил, что в спасательной операции приняли участие трое человек. Робертса поместили на специальные носилки, зафиксировав сломанную ногу, и вытащили из колодца. После этого мужчина был доставлен в местную больницу. 

Деревня Пекату находится рядом с популярным на Бали туристическим районом Нуса-Дуа. 

Был ли Джейкоб Робертс туристом или проживал на Бали, не уточняется. 

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