Мужчина провел шесть дней на дне колодца на Бали

29-летний британец Джейкоб Робертс упал в 4-метровый колодец в деревне Пекату на Бали. Как сообщает ВВС, мужчина убегал от собаки, упал в колодец и сломал ногу.

По свидетельствам очевидцев, на дне колодца было небольшое количество воды, что, вероятно, спасло мужчину от обезвоживания. Робертс находился в ловушке на протяжении шести дней, после чего местные жители наконец-то услышали его вопли о помощи.

Начальник местного поисково-спасательного управления Геде Дармада сообщил, что в спасательной операции приняли участие трое человек. Робертса поместили на специальные носилки, зафиксировав сломанную ногу, и вытащили из колодца. После этого мужчина был доставлен в местную больницу.