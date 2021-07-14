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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Происшествия

Мужчина зашел в море справить нужду. Его убила акула

Анастасия Баринова
14 июля 2021
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Фото: Pixabay
Трагический инцидент произошел в Бразилии.

10 июля житель бразильского штата Пернамбуку, 51-летний Марсело Роча Сантос (Marcelo Rocha Santos) отдыхал с компанией на пляже города Жабуатан-дус-Гуарарапис. Это живописное и сравнительно популярное место, однако туалетов здесь не установлено. 

По сообщениям очевидцев, мужчины начали выпивать уже в первой половине дня, и около 14:00 им потребовался туалет. Единственным решением им показалось море, куда Марсело зашел вместе со своим другом Адемиром Себастианом да Силва (Ademir Sebastiao da Silva). 

Оба они стояли в воде по пояс, когда внезапно появившаяся акула оторвала у Марсело руку и откусила часть ноги. Друзья тут же помогли ему выбраться на берег, но по прибытии в больницу он скончался.

Погода к этому времени уже была пасмурной, а море – неспокойным. На пляже дежурил спасатель, но он не предупредил отдыхающих о потенциальной опасности, поскольку те лишь частично вошли в воду. Между тем компания была пьяна, что уже было поводом обратить на нее внимание. Кроме того, в Пернамбуку с 1992 года произошло 62 нападения акул, в результате чего погибло 25 человек, и только на этом пляже известно о 12 жертвах. 

Какая именно акула напала на Марсело, неизвестно; предположительно – тупорылая (Carcharhinus leucas) или тигровая (Galeocerdo cuvier).

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