Мужчина зашел в море справить нужду. Его убила акула

По сообщениям очевидцев, мужчины начали выпивать уже в первой половине дня, и около 14:00 им потребовался туалет. Единственным решением им показалось море, куда Марсело зашел вместе со своим другом Адемиром Себастианом да Силва (Ademir Sebastiao da Silva).

Оба они стояли в воде по пояс, когда внезапно появившаяся акула оторвала у Марсело руку и откусила часть ноги. Друзья тут же помогли ему выбраться на берег, но по прибытии в больницу он скончался.