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Происшествия

На АЭС в Фукусиме произошла утечка воды из реакторов

National Geographic Россия
20 февраля 2021
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АЭС «Фукусима-1»
Фото: IAEA Imagebank / flickr.com
Это случилось из-за мощного землетрясения в Японии.

Уровень охлаждающей воды в двух реакторах на разрушенной атомной электростанции Фукусима упал после сильного землетрясения, произошедшего в прошлые выходные, сообщает оператор станции. Это привело к дополнительному ущербу. Новое повреждение может еще больше осложнить и без того сложный процесс вывода станции из эксплуатации, который, как ожидается, займет десятилетия.

Представитель Tokyo Electric Power Кейсуке Мацуо заявил, что падение уровня воды в реакторах энергоблоков 1 и 3 указывает на то, что существующие повреждения их основных защитных камер усугубились в результате землетрясения магнитудой 7,3, что привело к утечке большого количества воды.

По его словам, радиоактивная вода, предположительно, осталась внутри зданий реактора, и нет никаких признаков какого-либо внешнего воздействия. Он отметил, что уровень охлаждающей воды упал на 70 см в основной защитной камере реактора первого блока и примерно на 30 см в третьем блоке.

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Хранение загрязненной воды с АЭС по-прежнему является неразрешенной проблемой для Японии. В настоящий момент в специальных резервуарах хранится около миллионов тонн воды. Японское правительство приняло решение слить воду в океан, но против этой меры выступило подавляющее большинство населения, после чего чиновникам пришлось отозвать решение.

Министерство окружающей среды Японии предупреждает, что к 2022 году загрязненную воду будет попросту негде хранить.

Шестиреакторная АЭС «Фукусима-1» была частично разрушена в результате мощного землетрясения, произошедшего 11 марта 2011 года, и последовавшего за ним цунами.

В результате землетрясения в Японии на прошлой неделе пострадали около 150 человек и до 950 тысяч домохозяйств оказались без электричества. Землетрясение затронуло северо-восток страны, но не вызвало цунами.

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