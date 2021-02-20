На АЭС в Фукусиме произошла утечка воды из реакторов
Уровень охлаждающей воды в двух реакторах на разрушенной атомной электростанции Фукусима упал после сильного землетрясения, произошедшего в прошлые выходные, сообщает оператор станции. Это привело к дополнительному ущербу. Новое повреждение может еще больше осложнить и без того сложный процесс вывода станции из эксплуатации, который, как ожидается, займет десятилетия.
Представитель Tokyo Electric Power Кейсуке Мацуо заявил, что падение уровня воды в реакторах энергоблоков 1 и 3 указывает на то, что существующие повреждения их основных защитных камер усугубились в результате землетрясения магнитудой 7,3, что привело к утечке большого количества воды.
По его словам, радиоактивная вода, предположительно, осталась внутри зданий реактора, и нет никаких признаков какого-либо внешнего воздействия. Он отметил, что уровень охлаждающей воды упал на 70 см в основной защитной камере реактора первого блока и примерно на 30 см в третьем блоке.
Хранение загрязненной воды с АЭС по-прежнему является неразрешенной проблемой для Японии. В настоящий момент в специальных резервуарах хранится около миллионов тонн воды. Японское правительство приняло решение слить воду в океан, но против этой меры выступило подавляющее большинство населения, после чего чиновникам пришлось отозвать решение.
Министерство окружающей среды Японии предупреждает, что к 2022 году загрязненную воду будет попросту негде хранить.
Шестиреакторная АЭС «Фукусима-1» была частично разрушена в результате мощного землетрясения, произошедшего 11 марта 2011 года, и последовавшего за ним цунами.
В результате землетрясения в Японии на прошлой неделе пострадали около 150 человек и до 950 тысяч домохозяйств оказались без электричества. Землетрясение затронуло северо-восток страны, но не вызвало цунами.