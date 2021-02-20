На АЭС в Фукусиме произошла утечка воды из реакторов

Уровень охлаждающей воды в двух реакторах на разрушенной атомной электростанции Фукусима упал после сильного землетрясения, произошедшего в прошлые выходные, сообщает оператор станции. Это привело к дополнительному ущербу. Новое повреждение может еще больше осложнить и без того сложный процесс вывода станции из эксплуатации, который, как ожидается, займет десятилетия.

Представитель Tokyo Electric Power Кейсуке Мацуо заявил, что падение уровня воды в реакторах энергоблоков 1 и 3 указывает на то, что существующие повреждения их основных защитных камер усугубились в результате землетрясения магнитудой 7,3, что привело к утечке большого количества воды.

По его словам, радиоактивная вода, предположительно, осталась внутри зданий реактора, и нет никаких признаков какого-либо внешнего воздействия. Он отметил, что уровень охлаждающей воды упал на 70 см в основной защитной камере реактора первого блока и примерно на 30 см в третьем блоке.