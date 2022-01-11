На Алтае неизвестные расстреляли табун лошадей с жеребятами

«Мы проверяли их 2-3 раза в неделю. Собирались поехать на днях с приятелем, но поднялся туман, поэтому отложили выезд. А вечером уже позвонили, сказали, что лошади застрелены. Их загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела точно под лопатку под сердце. Это не человек какой-то, зверь – так даже фашисты не поступали», – рассказал владелец лошадей Николай Дроков.

У мужчины осталось около 15 лошадей. По приблизительным оценкам, ущерб составил порядка 5 млн рублей. Сейчас делом занимается полиция – они изымают пули и должны будут провести товароведческую экспертизу, которая определит точную сумму ущерба, сообщает «Комсомольская правда».

По словам Дрокова, подобные инциденты происходят не в первый раз.

«В прошлом году кто-то застрелил семь лошадей. Писали заявление в полицию, но того, кто это сделал, так и не нашли. Мы думаем, это кто-то из своих. Я не думаю, что это конкуренты, у нас разведением лошадей занимаются-то всего человека 3-4, мы друг другу не мешаем», – сказал Дроков.