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Происшествия

На авиарейсе Минводы – Новосибирск пьяного пассажира примотали скотчем к креслу

Интерфакс
17 декабря 2019
Экипаж воздушного судна сообщил, что мужчина вел себя неадекватно.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО, мужчина с видимыми признаками опьянения во время полета нецензурно выражался в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно, пытался попасть в кабину пилотов.

Во избежание тяжких последствий экипаж был вынужден ограничить его в движениях. После посадки самолета поднявшиеся на борт сотрудники полиции обнаружили зафиксированного в кресле мужчину, который бил ногами в стенку салона.

Нарушителя общественного порядка доставили в дежурную часть полиции, где он продолжил вести себя вызывающе, использовал нецензурную лексику в адрес полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

В отношении задержанного авиапассажира возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».