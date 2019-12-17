На авиарейсе Минводы – Новосибирск пьяного пассажира примотали скотчем к креслу

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО, мужчина с видимыми признаками опьянения во время полета нецензурно выражался в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно, пытался попасть в кабину пилотов.

Во избежание тяжких последствий экипаж был вынужден ограничить его в движениях. После посадки самолета поднявшиеся на борт сотрудники полиции обнаружили зафиксированного в кресле мужчину, который бил ногами в стенку салона.

Нарушителя общественного порядка доставили в дежурную часть полиции, где он продолжил вести себя вызывающе, использовал нецензурную лексику в адрес полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

В отношении задержанного авиапассажира возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».