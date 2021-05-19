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Происшествия

На дне Черного моря обнаружили убитых дельфинов с камнями на хвостах

Интерфакс
19 мая 2021
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Фото: serenesea.org
Осторожно, видео содержит жестокие кадры.

Несколько дельфинов, которым к хвосту привязали камни, обнаружены на дне Черного моря у берегов Крыма, сообщили в республиканском центре спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море».

Экологи опубликовали видео со дна моря. Они утверждают, что попавшие на кадры несколько тел животных – лишь часть жестоко убитых дельфинов, которых они обнаружили.

«Безмятежное море» ведет статистику найденных на берегу дельфинов с 2017 года; всего за этот период зафиксировано 2167 случаев. Большинство из них погибли после попадания в рыболовные сети.

«По данным исследований, менее 10% дельфинов впоследствии оказываются выброшенными на сушу, остальные 90% опускаются на дно моря; плавучесть зависит от степени упитанности и наличия в легких воздуха. Для того чтобы тело наверняка утонуло и не всплыло в ходе разложения, некоторые рыбаки топят их с грузом или наносят проникающие ранения в брюшную полость», – говорится в сообщении организации.

Отчет о результатах мониторинга крымские экологи отправили в Федеральное агентство по рыболовству и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

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