На дне Москвы-реки вновь обнаружена радиация. Над этим местом собираются строить Юго-Восточную хорду

В Москве в районе могильника радиоактивных отходов на дне Москвы-реки, под илом зафиксировано почти пятикратное превышение радиационного фона, сообщила журналист Екатерина Максимова.

30 ноября активисты заметили, что дно Москвы-реки рядом с железнодорожным мостом в районе Москворечье-Сабурово обнажено из-за сезонного регулирования уровня воды в реке. Там, где раньше была вода, появились многочисленные островки, а со стороны могильника русло обмелело на несколько десятков метров. На следующий день, 1 декабря, Максимова вместе с другими активистами пришла на место с оборудованием, которое позволяет измерить уровень радиационного фона.

«С нами согласился пойти специалист, дозиметрист, физик-ядерщик Алексей Озёров с нормальным оборудованием. Мы взяли лопаты, чтобы копнуть, потому что полагали, что радиоактивный грунт должен быть под илом.

Спустились на дно рядом с мостом со стороны радиоактивного могильника. Отошли метров на 30 от берега. Приборы начали фиксировать повышенный фон. Мы выкопали грунт сантиметров на 15−20. Максимальное значение, которое было зафиксировано – 135 микрорентген в час», – цитирует Максимову ИА Регнум.

Во ФГУП «Радон», которое проводит пробы грунта в Москве-реке, заявили, что радиации на дне водоема нет. Однако начальник цеха ФГУП «Радон» Александр Пташкин сообщил, что в предприятии готовы проверить предоставленную активистами информацию.

Вдоль Москвы-реки по нескольким районам столицы должна пройти Юго-Восточная хорда, скоростная многополосная магистраль.

9 июля журналисты The Village обнаружили, что часть запланированной трассы проходит рядом с захоронением урановых и ториевых руд. В октябре Гринпис России опубликовал расследование, согласно которому на поверхности земли было обнаружено пять очагов радиоактивного загрязнения, у которых приборы фиксировали мощность дозы гамма-излучения больше 1 микрозиверта в час — в 5-8 раз выше естественного фона. Есть опасения, что в процессе строительства хорды зараженная пыль попадет в воду и разнесется по округе.