На Фарерских островах убили почти 1500 дельфинов за раз. Это оправдывают исторической традицией

В воскресенье в одном из фьордов на юго-востоке Фарерских островов было убито 1428 атлантических белобоких дельфинов (Lagenorhynchus acutus) во время традиционной охоты, носящей название Grindadrap.

Китобойный промысел на Фарерских островах существует по меньшей мере с Х века. В 1972 году был принят «Акт о защите морских млекопитающих», который запретил добычу и импорт этих животных, за исключением особых случаев. В такие особые случаи входит охота для обеспечения нужд коренных народов, например, эскимосов или алеутов. Ряд стран выступил против моратория на вылов китов, однако почти все государства отказались от охоты на дельфинов.

На сегодняшний день вылов дельфинов активно практикуется лишь в Японии и на Фарерах, а также изредка встречается среди местных жителей Перу и Соломоновых островов. На Фарерских островах охота на морских млекопитающих считается важной частью культуры и истории. Но произошедшая в воскресенье бойня вызвала осуждение даже со стороны председателя Ассоциации китобоев Фарерских островов Олавура Сюрдарберга.