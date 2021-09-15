На Фарерских островах убили почти 1500 дельфинов за раз. Это оправдывают исторической традицией
В воскресенье в одном из фьордов на юго-востоке Фарерских островов было убито 1428 атлантических белобоких дельфинов (Lagenorhynchus acutus) во время традиционной охоты, носящей название Grindadrap.
Китобойный промысел на Фарерских островах существует по меньшей мере с Х века. В 1972 году был принят «Акт о защите морских млекопитающих», который запретил добычу и импорт этих животных, за исключением особых случаев. В такие особые случаи входит охота для обеспечения нужд коренных народов, например, эскимосов или алеутов. Ряд стран выступил против моратория на вылов китов, однако почти все государства отказались от охоты на дельфинов.
На сегодняшний день вылов дельфинов активно практикуется лишь в Японии и на Фарерах, а также изредка встречается среди местных жителей Перу и Соломоновых островов. На Фарерских островах охота на морских млекопитающих считается важной частью культуры и истории. Но произошедшая в воскресенье бойня вызвала осуждение даже со стороны председателя Ассоциации китобоев Фарерских островов Олавура Сюрдарберга.
Killing whales has become a long-standing tradition here. 😡— Rebecca Herbert (@RebeccaH2030) September 14, 2021
1428 dolphins was brutally slaughtered or beat to death yesterday in the Faroe Islands. 😡😡#Tiredearth #ocean pic.twitter.com/lZVVCH45db
В ходе воскресной охоты катера загнали стаю дельфинов на мелководье на пляже Скалаботнур. Обычно на суше охотники сразу убивают животных специальными ножами, однако на этот раз, по словам очевидцев, охотников не хватало из-за огромного количества выловленных дельфинов – животные в судорогах погибали на пляже в течение нескольких часов.
По словам Сюрдаберга, когда китобои обнаружили стаю, количество дельфинов в ней оценивалось в 200 особей, но только когда начался процесс забоя, стал понятен истинный размер улова – на смерть были обречены почти полторы тысячи особей.
«Эта резня была настолько жестокой и плохо организованной, что неудивительно, что она подверглась критике в фарерских СМИ и даже со стороны многих откровенных сторонников китобоев и политиков на Фарерах.
По словам местных жителей, которые поделились видео и фотографиями с Sea Shepherd, эта охота нарушила сразу несколько законов Фарерских островов, регулирующих Grindadrap. Во-первых, районный бригадир китобоев не был проинформирован и не санкционировал охоту. Вместо этого о ней объявил начальник другого района, который вызвал китобоев без надлежащих полномочий.
Во-вторых, у многих участников охоты не было лицензии, которая требуется на Фарерских островах, поскольку для охоты требуется специальное обучение тому, как быстро убивать китов и дельфинов. В-третьих, фотографии показывают, что многие дельфины были сбиты моторными лодками, по сути, изрезаны гребными винтами, что привело к медленной и мучительной смерти. По словам местных жителей, об этих нарушениях заявили в полицию Фарерских островов.
Каждый год Sea Shepherd встречает на Фарерских островах все больше и больше местных жителей, которые выступают против Grindrap, но не могут высказаться публично из-за страха репрессий. Мы продолжим поддерживать их усилия по прекращению продолжающегося забоя морских млекопитающих», – говорится в заявлении Sea Shepherd, организации, которая с 1982 года ведет активную борьбу против китобойного промысла на Фарерах.
Осторожно, на видео, которое оказалось в распоряжении Sea Shepherd, содержатся крайне жестокие кадры убийства дельфинов.
Мясо дельфинов распределили между охотниками и их семьями, а излишки, по традиции, должны были быть переданы остальным местным жителям. Однако очевидцы полагают, что на этот раз убитых дельфинов оказалось так много, что множество туш попросту выбросят.
По оценкам Sea Shepherd, воскресная охота стала самой масштабной охотой на дельфинов на Фарерских островах и, возможно, самым массовым убийством этих животных за раз, когда-либо зарегистрированным в мире.
На атлантических белобоких дельфинов ранее велась коммерческая охота везде, где обитали эти животные, но сегодня на них охотятся только вблизи Фарерских островов.