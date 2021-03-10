На инспектора заповедника в Бурятии завели уголовное дело после задержания браконьеров
Государственный инспектор Сергей Красиков работает в Бурятии в заказнике «Алтачейский» Байкальского заповедника. В октябре 2020 года он с коллегами задержал пятерых браконьеров, которые охотились на территории заказника на косуль. Незаконная охота велась с помощью лучения (ослепления животного ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя). В задержанном автомобиле были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль, изъято оружие. Ущерб природе оценивается в 80 тыс. рублей.
Казалось бы, справедливость восторжествовала, преступникам не удалось скрыться, и теперь они должны понести заслуженное наказание. Однако в этот раз система дала беспрецедентный сбой — вместо награды против самого Красикова возбудили уголовное дело.
«При попытке скрыться браконьеры сбили инспектора машиной, он получил травмы. При этом в возбуждении уголовного дела нам отказали. Мы предлагали применить статью „применение насилия в отношении представителя власти“. Но — отказ. Заповедник дважды писал жалобы. Прокуратура района нас не поддержала, тогда мы обратились в прокуратуру республики. Там вроде движение пошло. Когда будет суд в отношении задержанных за незаконную охоту, пока неизвестно. Фигуранты дела с ним знакомятся. Но, скорее всего, все ограничится судебным штрафом», — рассказывает заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Байкальского заповедника Сергей Ткач редакции МК в Бурятии.
И хотя в отношении браконьеров за наезд и нанесение травм Красикову уголовное дело возбуждать оказались, такое дело — совершенно внезапно — быстро возбудили в отношении самого Красикова. Браконьеры заявили, что не сбивали Красикова, и что это как раз Красиков избил одного из них — сломал ребро, разбил губу и голову в нескольких местах. Браконьеры подали соответствующее заявление и дело в отношении инспектора было сразу же возбуждено: по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ [превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, что наказывается лишением свободы от трех до 10 лет]).
«Задержанные браконьеры — это не крестьяне, которые добывали себе пропитание, предположительно, за этими браконьерами из Улан-Удэ стоят богатые покровители. Настораживает, что они уже три раза поменяли показания, чтобы накрутить обвинения: что якобы в них стреляли, и прикладом по голове били. Это якобы сделал один инспектор с пятью здоровыми, пьяными и агрессивными мужиками», — сказал ТАСС директор заповедника Василий Сутула.
Все коллеги и знакомые Сергея отзываются о нем как об образцовом работнике, преданном заповедному делу. Так, Сергей Ткач отмечает, что «он методично, хладнокровно, невзирая на наезды и грубости, вежливо разговаривает и держит себя в рамках». В защиту Красикова поднялась целая волна публикаций в соцсетях; дело предали огласке, и неравнодушных не оказалось.
После многочисленных публикаций ситуация, кажется, начала меняться.
Как сообщает ТАСС, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев решил взять на контроль дело в отношении Красикова. Он поручил Минприроды России и руководству Республики Бурятия в кратчайшие сроки разобраться в сложившейся ситуации, а аппарату полпредства ДФО взять данное происшествие на контроль.
«У нас есть заповедное дело, сохраняющее последние клочки первозданной земли, спасающее исчезающие виды, сохраняющее биологического разнообразия. Есть замечательные люди, желающие служить родной природе. Самая большая беда заповедного дела — даже не плохое финансирование. Беда в отсутствии государственной воли, государственной политики в этой сфере, отсутствие компетентного органа по управлению заповедными территориями», — пишет Игорь Шпиленок.
Пока все мы ждем разрешения ситуации, предлагаем вам посмотреть подборку снимков Сергея Красикова — замечательного фотографа, которому удается передавать свою любовь к природе через объектив.