На инспектора заповедника в Бурятии завели уголовное дело после задержания браконьеров

Государственный инспектор Сергей Красиков работает в Бурятии в заказнике «Алтачейский» Байкальского заповедника. В октябре 2020 года он с коллегами задержал пятерых браконьеров, которые охотились на территории заказника на косуль. Незаконная охота велась с помощью лучения (ослепления животного ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя). В задержанном автомобиле были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль, изъято оружие. Ущерб природе оценивается в 80 тыс. рублей.

Казалось бы, справедливость восторжествовала, преступникам не удалось скрыться, и теперь они должны понести заслуженное наказание. Однако в этот раз система дала беспрецедентный сбой — вместо награды против самого Красикова возбудили уголовное дело.

«При попытке скрыться браконьеры сбили инспектора машиной, он получил травмы. При этом в возбуждении уголовного дела нам отказали. Мы предлагали применить статью „применение насилия в отношении представителя власти“. Но — отказ. Заповедник дважды писал жалобы. Прокуратура района нас не поддержала, тогда мы обратились в прокуратуру республики. Там вроде движение пошло. Когда будет суд в отношении задержанных за незаконную охоту, пока неизвестно. Фигуранты дела с ним знакомятся. Но, скорее всего, все ограничится судебным штрафом», — рассказывает заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Байкальского заповедника Сергей Ткач редакции МК в Бурятии.