На Камчатке разбился Ан-26. На борту было 28 человек

Пассажирский самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, столицу Корякского округа, перестал выходить на связь днем 6 июля, когда начал заходить на посадку. Спустя несколько часов часть его обломков обнаружили в 3,8 км от аэропорта Паланы на склоне сопки у берега Охотского моря. Часть обломков предположительно упала в воду.

На борту находились 28 человек: 22 пассажира, в том числе шестилетний ребенок, и шесть членов экипажа. В основном это жители Паланы, в том числе и глава поселка – Ольга Мохирева.

Сейчас следствие рассматривает три версии катастрофы: крушение из-за неблагоприятных погодных условий, технических неисправностей самолета или ошибки пилотирования. При этом синоптики отмечают, что на маршруте наблюдалась сплошная облачность на высоте 300-600 м, однако горизонтальная видимость оставалась хорошей (50 и более км), а ветер был слабый – 2-8 метров в секунду.

Ан-26 был выпущен в 1982 году, а сертификат его летной годности истекал 30 августа 2021 года. С 2013 года самолет эксплуатировало «Камчатское авиационное предприятие».

В экстренных службах заявили, что перед вылетом самолет был технически исправен, а экипаж был опытным.

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.