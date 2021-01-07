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Происшествия

На Камчатке туристы попали под завал льда. Один человек погиб, несколько пострадали

National Geographic Россия
07 января 2021
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Вилючинский водопад – замерзший водопад на склоне Вилючинского вулкана, Камчатка
Фото: Галина (nat-geo.ru/community/user/212459/)
Лед обрушился на замерзшем Вилючинском водопаде.

Как сообщает Интерфакс, при обрушении льда на Вилючинском водопаде в Камчатском крае есть погибший и пострадавшие. 

«В 5:20 по Москве поступила информация об обрушении льда в Камчатском крае на Вилючинском водопаде. По предварительным данным, есть пострадавшие, люди находятся под завалом», – отметили в пресс-службе МЧС России.

В район происшествия вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России, на борту которого находились спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Из-под завала извлекли четырех человек, один из которых погиб в результате происшествия. 

Пресс-служба правительства Камчатского края сообщила РБК, что среди пострадавших оказался ребенок. «Два человека, мужчина и женщина, находятся в удовлетворительном состоянии, они получили незначительные травмы. Ребёнок — в тяжелом состоянии, он передан медикам», — сообщили в региональном правительстве.

По предварительным данным, ссылается «Интерфакс» на региональное отделение МЧС, все остальные туристы, находившиеся возле водопада, благополучно покинули место происшествия. Однако спасатели планируют полностью расчистить обвал, «чтобы убедиться, что больше никто не пострадал», заявили в краевой администрации.

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Денис Будьков Вилючинский водопад – одна из самых популярных туристических достопримечательностей Камчатки.
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