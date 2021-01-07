На Камчатке туристы попали под завал льда. Один человек погиб, несколько пострадали

В район происшествия вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России, на борту которого находились спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Из-под завала извлекли четырех человек, один из которых погиб в результате происшествия.

Пресс-служба правительства Камчатского края сообщила РБК, что среди пострадавших оказался ребенок. «Два человека, мужчина и женщина, находятся в удовлетворительном состоянии, они получили незначительные травмы. Ребёнок — в тяжелом состоянии, он передан медикам», — сообщили в региональном правительстве.

По предварительным данным, ссылается «Интерфакс» на региональное отделение МЧС, все остальные туристы, находившиеся возле водопада, благополучно покинули место происшествия. Однако спасатели планируют полностью расчистить обвал, «чтобы убедиться, что больше никто не пострадал», заявили в краевой администрации.