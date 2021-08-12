На Курильском озере потерпел крушение вертолет Ми-8 с туристами. Есть погибшие

Вертолет, следовавший по маршруту поселок Николаевка – озеро Курильское – вулкан Ходутка, упал в районе Кроноцкого заповедника на юге региона в 9:50 по местному времени. На борту Ми-8 компании «Витязь-Аэро» находились три члена экипажа и 13 пассажиров, включая ребенка.

Вертолёт Ми-8 упал недалеко от острова Сердце Алаида, который расположен в Курильском озере приблизительно в пяти километрах от берега. Обломки вертолета ушли под воду Курильского озера практически сразу после крушения. Шести пассажирам и двум членам экипажа удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность, где их спасли работники заповедника.

Как сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника, его сотрудники сделали все возможное для спасения выживших в крушении вертолёта. Помощь потерпевшим прибыла с кордона «Озерный».