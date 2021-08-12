На Курильском озере потерпел крушение вертолет Ми-8 с туристами. Есть погибшие

Вертолет, следовавший по маршруту поселок Николаевка – озеро Курильское – вулкан Ходутка, упал в районе Кроноцкого заповедника на юге региона в 9:50 по местному времени. На борту Ми-8 компании «Витязь-Аэро» находились три члена экипажа и 13 пассажиров, включая ребенка.
Вертолёт Ми-8 упал недалеко от острова Сердце Алаида, который расположен в Курильском озере приблизительно в пяти километрах от берега. Обломки вертолета ушли под воду Курильского озера практически сразу после крушения. Шести пассажирам и двум членам экипажа удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность, где их спасли работники заповедника.
Как сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника, его сотрудники сделали все возможное для спасения выживших в крушении вертолёта. Помощь потерпевшим прибыла с кордона «Озерный».
В санавиации региона сообщили, что, по предварительным данным, командир Ми-8 погиб, выжить удалось второму пилоту и бортмеханику. Восемь спасенных после крушения вертолета отправили в камчатскую краевую больницу. Там уточнили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы их жизни нет.
В МЧС РФ сообщили, что к поисково-спасательным работам были привлечены 45 человек и восемь единиц техники. Однако глубина затопления вертолета оказалась слишком большой – 135 метров – тогда как специалисты водолазной службы имеют снаряжение для работы только на глубине до 20 метров.
«Обломки вертолета находятся на удалении примерно 800 метров от берега и на глубине более 130 метров. Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине. Поэтому сейчас мы обратились к Министерству обороны за содействием. Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших. Роботы будут обследовать дно Курильского озера в районе авиакатастрофы. Поисковые работы продолжаются», – заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов.
По данным ТАСС, отказ двигателей и ошибка пилотирования рассматриваются среди основных версий причин крушения. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с крушением вертолета.
В компании «Витязь-Аэро» сообщили, что Ми-8, потерпевший крушение, проходил капитальный ремонт в 2020 году. Вертолет был осмотрен перед вылетом.