Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Происшествия

На Курильском озере потерпел крушение вертолет Ми-8 с туристами. Есть погибшие

National Geographic Россия
12 августа 2021
0001.jpg
Фото: МЧС РФ
По предварительным данным, погибло восемь человек.

Вертолет, следовавший по маршруту поселок Николаевка – озеро Курильское – вулкан Ходутка, упал в районе Кроноцкого заповедника на юге региона в 9:50 по местному времени. На борту Ми-8 компании «Витязь-Аэро» находились три члена экипажа и 13 пассажиров, включая ребенка.

Вертолёт Ми-8  упал недалеко от острова Сердце Алаида, который расположен в Курильском озере приблизительно в пяти километрах от берега. Обломки вертолета ушли под воду Курильского озера практически сразу после крушения. Шести пассажирам и двум членам экипажа удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность, где их спасли работники заповедника.

Как сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника, его сотрудники сделали все возможное для спасения выживших в крушении вертолёта. Помощь потерпевшим прибыла с кордона «Озерный».

WhatsApp Image 2021-08-12 at 15.42.15.jpeg
Пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"

В санавиации региона сообщили, что, по предварительным данным, командир Ми-8 погиб, выжить удалось второму пилоту и бортмеханику. Восемь спасенных после крушения вертолета отправили в камчатскую краевую больницу. Там уточнили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы их жизни нет.

В МЧС РФ сообщили, что к поисково-спасательным работам были привлечены 45 человек и восемь единиц техники. Однако глубина затопления вертолета оказалась слишком большой – 135 метров – тогда как специалисты водолазной службы имеют снаряжение для работы только на глубине до 20 метров.

0002.jpg
МЧС РФ Место крушения Ми-8

«Обломки вертолета находятся на удалении примерно 800 метров от берега и на глубине более 130 метров. Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине. Поэтому сейчас мы обратились к Министерству обороны за содействием. Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших. Роботы будут обследовать дно Курильского озера в районе авиакатастрофы. Поисковые работы продолжаются», – заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

По данным ТАСС, отказ двигателей и ошибка пилотирования рассматриваются среди основных версий причин крушения. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с крушением вертолета.

В компании «Витязь-Аэро» сообщили, что Ми-8, потерпевший крушение, проходил капитальный ремонт в 2020 году. Вертолет был осмотрен перед вылетом.

рекомендации
Самолёт

11 достопримечательностей мира, которые прекрасны с воздуха

Информация

На Камчатке разбился Ан-26. На борту было 28 человек

Солнце

Уйти в закат: лучшие виды Нижнего Новгорода

Восклицательный знак

Сайгаки: степные странники