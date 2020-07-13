Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Происшествия

На предприятии «Норникеля» произошла утечка авиационного керосина

Михаил Сысоев
13 июля 2020
Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз».

Авария произошла при перекачке авиационного топлива из баржи в районе поселка Тухард. Топливо попало в почву, но загрязнения реки Большая Хета удалось избежать. Разгерметизация продолжалась около 15 минут. 

Пресс-служба «Норильсктрансгаза» подтвердила факт аварии, отметив, что «угрозы жизни и здоровью людей нет, работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива».

Пресс-служба прокуратуры Красноярского края заявила, что ведомство начало проверку по факту инцидента.

Читайте такжеЭкосистему Норильска предложили восстанавливать с помощью бактерий и червей

АО «Норильсктрансгаз» входит в ГМК «Норникель». 

29 мая на Норильской ТЭЦ № 3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, которая повлекла утечку 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Нефтепродукты попали в местные водоемы. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах в Норильске после происшествия на ТЭЦ превышена в десятки тысяч раз.

По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело.

28 июня журналисты «Новой газеты» и активисты Greenpeace, а также бывший сотрудник норильского Росприроднадзора Василий Рябинин показали место слива отходов «Норникеля» в тундру. По их данным, отходы включали тяжелые металлы и поверхностно-активные вещества. Жидкость из хранилища выкачивали насосами и сливали в тундру. Оттуда она ручьями текла до реки Хараелах, впадающей в озеро Пясино.

Узнайте, как в космосе нашли новый тип сферических объектов.

рекомендации
Автомобиль

Поехали в отпуск? У нас есть 4 идеи!

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Карта, Россия

Карта России для летнего путешествия