На предприятии «Норникеля» произошла утечка авиационного керосина

Авария произошла при перекачке авиационного топлива из баржи в районе поселка Тухард. Топливо попало в почву, но загрязнения реки Большая Хета удалось избежать. Разгерметизация продолжалась около 15 минут.

Пресс-служба «Норильсктрансгаза» подтвердила факт аварии, отметив, что «угрозы жизни и здоровью людей нет, работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива».

Пресс-служба прокуратуры Красноярского края заявила, что ведомство начало проверку по факту инцидента.