На предприятии «Норникеля» произошла утечка авиационного керосина

Авария произошла при перекачке авиационного топлива из баржи в районе поселка Тухард. Топливо попало в почву, но загрязнения реки Большая Хета удалось избежать. Разгерметизация продолжалась около 15 минут.
Пресс-служба «Норильсктрансгаза» подтвердила факт аварии, отметив, что «угрозы жизни и здоровью людей нет, работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива».
Пресс-служба прокуратуры Красноярского края заявила, что ведомство начало проверку по факту инцидента.
АО «Норильсктрансгаз» входит в ГМК «Норникель».
29 мая на Норильской ТЭЦ № 3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, которая повлекла утечку 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Нефтепродукты попали в местные водоемы. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах в Норильске после происшествия на ТЭЦ превышена в десятки тысяч раз.
По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело.
28 июня журналисты «Новой газеты» и активисты Greenpeace, а также бывший сотрудник норильского Росприроднадзора Василий Рябинин показали место слива отходов «Норникеля» в тундру. По их данным, отходы включали тяжелые металлы и поверхностно-активные вещества. Жидкость из хранилища выкачивали насосами и сливали в тундру. Оттуда она ручьями текла до реки Хараелах, впадающей в озеро Пясино.
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