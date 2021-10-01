В акватории города Корсаков на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов. Информация об этом поступила в МЧС России по Сахалинской области днем 30 сентября. Согласно полученным данным, в закрытой морской бухте Анивского залива велись работы по распиловке старых судов. Из одного из них вытекли нефтепродукты, покрывшие площадь 10 000 м². Подрядная организация, проводившая работы, приостановила их, что позволило пресечь дальнейшую утечку и распространение токсичных соединений в открытое море.
Для устранения последствий к месту разлива выехала группа от Сахалинского филиала ФГБУ «Морспасслужба» со всем необходимым оборудованием, спасатели АСО г. Корсаков и другие специалисты. Всего привлечено 15 человек и четыре единицы техники. Загрязненную территорию огородили бонами и обработали с помощью адсорбентов. На данный момент утечка устранена, ее последствия ликвидированы. Удалось не допустить выхода пленки в море.
Ситуацию на контроль взяла Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура. Информация об инциденте направлена в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора для проведения надзорных мероприятий и выяснения всех обстоятельств.