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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Происшествия

На Сахалине произошел разлив нефтепродуктов

Анастасия Баринова
01 октября 2021
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Фото: kikiwis/Wikipedia
При распиловке старых судов нефть попала в воду.

В акватории города Корсаков на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов. Информация об этом поступила в МЧС России по Сахалинской области днем 30 сентября. Согласно полученным данным, в закрытой морской бухте Анивского залива велись работы по распиловке старых судов. Из одного из них вытекли нефтепродукты, покрывшие площадь 10 000 м². Подрядная организация, проводившая работы, приостановила их, что позволило пресечь дальнейшую утечку и распространение токсичных соединений в открытое море.

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Для устранения последствий к месту разлива выехала группа от Сахалинского филиала ФГБУ «Морспасслужба» со всем необходимым оборудованием, спасатели АСО г. Корсаков и другие специалисты. Всего привлечено 15 человек и четыре единицы техники. Загрязненную территорию огородили бонами и обработали с помощью адсорбентов. На данный момент утечка устранена, ее последствия ликвидированы. Удалось не допустить выхода пленки в море.

Ситуацию на контроль взяла Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура. Информация об инциденте направлена в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора для проведения надзорных мероприятий и выяснения всех обстоятельств.

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